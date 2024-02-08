龍年｜料農曆新年羅湖、港珠澳大橋繁忙　入境處減人員休假應對

農曆新年將至，深圳灣口岸會在年三十至年初四通宵運作，羅湖口岸年三十及年初二延長兩小時服務。入境處處長郭俊峯表示，預計農曆新年期間，將有750萬人次經各管制站進出香港，當中600萬人次會經陸路管制站進出，相信羅湖、落馬州支線、港珠澳大橋的口岸會非常繁忙。他續指，處方會配合相關通關安排，包括減少人員休假，抽調人手，並持續觀察情況會作應變、調動人手，如加開E道、車道、增派保安維持秩序等。



▼2月8日 入境事務處回顧2023年工作記者會▼



入境處處長郭俊峯，2023年社會復常，全球旅客再度來港，去年全年出入境人次逾2.1億人次，其中訪港旅客佔3,400萬人次，當中2,676萬人次是內地旅客。他表示，2023年出入境人次已達2019年、即疫情前的七成。

農曆新年將至，郭俊峯指，深圳灣口岸會在年三十至年初四通宵運作，羅湖口岸年三十及年初二延長兩小時服務，處方預計農曆新年期間，有750萬人次經各管制站進出香港，當中600萬人次會經陸路管制站進出，相信羅湖、落馬州支線、港珠澳大橋的口峰會非常繁忙。

入境處處長郭俊峯表示，希望出入境人士可於15分鐘內完成過關，並稱增派逾300名員工，在農曆新年期間去各出入境口岸，協助疏導人流，相信有足夠人手應付出入境高峰期。（梁鵬威攝）

他續指，處方會配合相關通關安排，包括減少人員休假，抽調人手，並持續觀察情況會作應變、調動人手，如加開e道、車道、增派保安維持秩序等。

他其後補充，希望出入境人士可於15分鐘內完成過關，並稱增派逾300名員工，在農曆新年期間去各出入境口岸，協助疏導人流，相信有足夠人手應付出入境高峰期。

郭俊峯也提到，長遠而言，當局將有不同措施改善口岸出入境，包括重建後的皇崗口岸會一地兩檢，實施「合作查核、一次放行」，處方將與港府、以及內地當局緊密聯繫，做好準備工作，料最快明年底推出。

▼12月26日 大批市民經蓮塘／香園圍口岸回港▼

