23條立法｜入境處配合立法工作　按申請人背景、言行評估國安風險

入境事務處今日（8日）召開回顧2023年工作記者會，處長郭俊峯表示，會支持配合廿三條立法工作，在口岸出入境管制、處理申請簽證時會引入國家安全評估，處理個案也會按法律與政策，作合法合規決定，以防止不受歡迎或危害國家安全人士來港。



副處長（管制、簽證及證件）程和木指每年被拒入境數字均差不多，2023年有約2.3萬人次被拒入境，佔總入境人次不足0.07%，比起2019年的5.7萬人次、佔總入境人次約0.1%還要少。



▼2月8日 入境事務處回顧2023年工作記者會▼



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入境處處長郭俊峯提到，處方會支持配合廿三條立法工作，在口岸出入境管制、處理申請簽證時會引入國家安全評估，處理個別申請也會按法律與政策，作合法合規決定，以防止不受歡迎或危害國家安全人士來港。

問到如何衡量一名人士的國安風險，郭俊峯稱，會視乎申請人背景及言行對國家安全會否構成風險，又指過去一直也有做這項工作。

入境處處長郭俊峯（中）指，處方會支持配合廿三條立法工作，在口岸出入境管制、處理申請簽證時會引入國家安全評估，處理個別申請也會按法律與政策。（孔繁栩攝）

至於被拒入境數字，入境處副處長（管制、簽證及證件）程和木指，相關數字每年均差不多，並指出在2023年被拒絕入境的比例，低於2019年。他指，在2023年共有23,171名人士被拒入境，佔入境訪客人次不足0.07%，對比疫情前、即2019年，被拒入境有逾57,583宗，佔當年入境訪港旅客人次約0.1%。