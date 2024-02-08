港鐵2.24元宵節推感謝日　八達通乘車享半價優惠　6條線加密班次

港鐵將於元宵佳節、即2月24日推出「感謝日」，市民當日乘車可享半價車費優惠。其中六6條港鐵線，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線及東鐵線，也會在不同時段行走較平時周六更頻密的班次，總共增加約370班車；輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。



二維碼乘搭重鐵網絡車程都有優惠

港鐵將在元宵佳節、即本月24日推出感謝日，當日使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。不過，市民要留意，感謝日半價優惠不包括感應式信用卡或扣賬卡之付費車程。

上述半價優惠，包括來往東鐵線羅湖及落馬洲站的過境車程，並可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。

感謝日當天，6條港鐵線，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線及東鐵線，將於不同時段行走較平時周六更頻密的班次，總共增加約370班車；同時，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。

港鐵也表示，當日會安排額外職員在港鐵站協助乘客，同時密切監察車務情況，因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。港鐵常務總監—香港客運服務楊美珍表示，希望半價乘車加上更頻密的列車班次，可以方便市民外出與親友歡渡節日。