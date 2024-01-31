垃圾徵費｜青衣站垃圾桶拆除　多站閘外「清零」　港鐵：按需調整

垃圾徵費最快8月1日實施，近日網上流傳多個港鐵站有垃圾桶被拆除，留下曾經存在的痕跡；當中青衣站疑拆去垃圾桶的圖片，引起大批網民討論，認為與垃圾徵費有關。記者近日到過港九新界部分港鐵站視察，當中青衣站東鐵線往香港的4號月台，可見網上所指的拆除痕跡，不過月台仍有兩個垃圾桶。將軍澳線寶琳站及東鐵線大埔墟站，也有同類情況；記者到過七個站視察，發現閘後垃圾桶全「清零」。



港鐵表示，致力為乘客提供舒適的鐵路服務，並持續檢視車站設施，公司會按實際需要在車站大堂及月台合適位置設置垃圾箱，確保車站維持清潔衛生。



記者青衣站實地視察見痕跡 月台尚有兩個垃圾桶

網上流傳一張港鐵青衣站東涌線月台疑拆去垃圾桶的圖片，引起大批網民討論，帖文指全站「無哂」垃圾桶，有網民認為是為8月1日實施垃圾徵費準備，避免變成市民棄置垃圾的地方。有人聲稱之後「到時就咁dum（抌）喺暗角」，另有一個帖文見有報紙被遺留在車門及近車門扶手，認為「8月1日之後，應該係常態」。

記者周日（28日）到過青衣站視察，確實往香港的4號月台，可見疑似拆除垃圾桶的痕跡，但就並非「無哂」，該月台及往東涌的3號月台，都各仍有兩個垃圾桶。

金鐘站、旺角站等七個站閘外無垃圾桶

記者亦到過港九新界部分港鐵站視察，統計金鐘站、旺角站、葵芳站、荃灣站、美孚站、青衣站、天水圍站垃圾桶的數量，發現七個站內，全站閘內仍有垃圾桶，惟閘外均「清零」。

港鐵金鐘站職員向記者指，未有就垃圾徵費政策拆除垃圾桶；另有港鐵旺角站職員向記者稱，早於疫情時期港鐵有拆除過部分垃圾桶，故現時閘外已不會再有垃圾桶，月台則留有少量；至於是否有因應垃圾徵費而拆除過垃圾桶就似乎未有相關指示。

記者在不同港鐵站有向當值清潔員工請教，大部分都表示沒有留意到垃圾桶是否有變少，亦有清潔員工表示閘外一早就沒有垃圾桶，需到閘內才有提供。有清潔工表示，若港鐵因應垃圾徵費而收起垃圾桶，往好處想或可「執少幾個垃圾桶」，但壞處則可能有更多人亂丟垃圾。

清潔工：美孚站往烏溪沙方向月台兩個月仍有垃圾桶

記者留意到荃灣線美孚站的垃圾桶集中於大堂，月台亦有兩個小型垃圾桶；屯馬線往烏溪沙方向月台並沒有垃圾桶，一位清潔員工就表示，印象中在兩個月前月台就開始沒有垃圾桶。

一位在天水圍站工作的員工表示，早於社運時期已經拆除所有閘外的垃圾桶，又指會「有人拎自己屋企垃圾出嚟丟」更言見過其實。

張欣宇：港鐵站亂丟垃圾成本更高

曾在港鐵工作的立法會議員張欣宇指出，拆附垃圾桶並非一定與垃圾徵費有關，他提到之前在前線工作時，都見過亂丟垃圾的情況，總有人沒有公德心，故是否近期亂丟情況增加，就未必可憑一圖就下到結論。

他又認為，即使是因為垃圾徵費而令有人有此舉動，相信都只會是絕少部分的人，加上在港鐵因為有閉路電視，「俾人捉，成本仲高。」

張欣宇表示得悉有關青衣地鐵站疑拆去垃圾桶一事，他提到早於2019年發生衝突時，已因保安原因拆去大量垃圾桶，惟不同地區都有意見表示變得不太方便，故港鐵有因應意見「加返啲」；他指港鐵內部其實最為關注的都是「非付費區」的垃圾桶，皆因「大家都行到」，故較為抗拒在閘外再次增加垃圾桶；而付費區方面，他就指約在2021/22年觀塘線曾加過垃圾桶。

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張欣宇表示，據他所知，港鐵並沒有因為垃圾徵費而計劃收起垃圾桶，故青衣站拆去垃圾桶或是因為人流等其他因素而拆去。被問及港鐵應否就垃圾徵費收起垃圾桶，他認為不論是街外或港鐵垃圾桶原意就是讓市民丟棄小型、隨身垃圾，假如日後垃圾徵費政策可更完善，「又唔覺得好多人會拎屋企嘢、一大袋嘢丟。」他認為政策實施初期一些清潔員工或會有挑戰，但相信慢慢平衡後不會造成長期問題，加上都確認港鐵未有打算因為政策而拆除，故認為「港鐵唔使太緊張要拆哂。」