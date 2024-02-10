蕭澤頤重申新年違泊抄牌可酌情處理　若情況嚴重、構成危險須執法

農曆新年期間，本港各區舉辦節慶活動，警方「抄牌」的力度成關注點。警務處處長蕭澤頤今早（10日）出席電台節目時表示，不會採取「一刀切唔抄牌」的做法，不過，節日期間會考慮是否使用酌情權，強調如違例泊車情況嚴重、構成危險，例如「泊晒上行人路」，警方必定執法。



警務處處長蕭澤頤表示，不會採取「一刀切唔抄牌」的做法，不過，節日期間會考慮是否使用酌情權。（資料圖片）

蕭澤頤表示，明白市民不喜歡被「抄牌」，不過，若果採取「一刀切唔抄牌」做法，會引起「破窗效應」，即令不負責任的泊車行為越來越嚴重，影響道路使用者，有機會導致交通意外，所以警方需要執法。他同意節日期間可行使酌情權，但警方遇到嚴重泊車情況，甚至對行人構成危險，依然要執法處理。他又強調，警方「抄牌」並非要增加庫房收入，去年違泊「抄牌」數目較前一年減約一成；警方亦不會設定相關KPI或目標，要加每年增加告票數字。

反修例6000名被補者未檢控 蕭澤頤：案件複雜 所以需時

2019年反修例事件有超過一萬人被捕，至今有約6,000被捕人未完成調查。蕭澤頤曾提出檢視相關案件，務求去年2月公布跟進行動，但最後沒有下文。蕭澤頤被問到最新進展、「會否有明確情況」，他未有具體交代詳情，僅稱個別案件須視乎證據和情況，已經個別處理，餘下會繼續跟進，形容案件複雜，所以需時。

反修例案中有約四成被捕者是年輕人，蕭澤頤表示，曾經接觸過八大校長，「佢哋都好有心，想幫呢班年輕人，好多大學願意畀番佢哋讀書。」他續指，曾與出獄後的反修例年輕人「傾過計」，大部份均有悔改之心，若他們已承擔法律責任，呼籲社會給予他們機會。

近年詐騙個案顯著上升，蕭澤頤表示，去年本港整體罪案數字有約9萬宗，較前年上升約29%，主因是詐騙案數字增加。他指，詐騙案中，有7成是網上騙案，總共涉及超過90億元；三分之二涉及投資騙案，涉款達58億元。他表示，警方會加強執法，希望今年繼續加強宣傳教育，確保令宣傳「入屋」。