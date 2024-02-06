警隊年結｜去年4萬宗詐騙案涉90億元　蕭澤頤：全球被騙7.8兆港元

本港詐騙案急升，警務處處長蕭澤頤今日（6日）在警隊年結中指，去年共錄得39,824宗詐騙案，按年增加43%，涉額90億元。詐騙案亦佔去年整體罪案數字44%，當中約70%為網上騙案，警方去年拘9,239人涉多類騙案及洗黑錢，按年增75.5%。



警隊的「防騙視伏器」App本月會推出3個新功能，包括可疑來電顯示、可疑網站偵測及公眾舉報平台，市民可以即時收到預警，及舉報可疑電話和戶口。



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警方今日總結去年犯罪數字，2023年全年錄90,276宗罪案，較2022年升29%，當中以詐騙案升幅尤其多。警務處處長蕭澤頤表示，去年共接獲39,824宗詐騙案，按年上升43%，涉及金額90億元，詐騙案亦佔整體罪行44%。警方去年共拘捕9239人，涉及各類騙案及洗黑錢，按年增加75.5%，當中6,500人為傀儡戶口持有人。

蕭澤頤籲市民向身邊人宣傳防騙 「唔想聽都要你聽」

蕭澤頤指出，警方去年與律政司合作，加強執法、優化搜證及加快檢控，亦有向法庭就傀儡持有人申請加刑，去年成功將3人刑期增加兩成，被判監26至30個月不等，呼籲市民切勿租借或買賣個人戶口。

他強調，詐騙案上升是世界趨勢，引述同事去年出席一個防騙峰會，主辦單位提及全球去年因騙案造成的總損失，竟高達1兆美金（約7.8兆或7.8萬億港元）。

警隊在打擊方面，蕭澤頤指除執法外，宣傳是重要一環，稱警方已加大力度做了許多宣傳，「但大家唔去留意、唔去聽、唔去睬，做宣傳都好難入屋」，正想更多辦法「入屋」，例如早前在18條隧道及部份電影開場前做廣告，「唔想聽都要你聽、唔想睇我都要你睇」，又呼籲市民留意宣傳及提醒身邊人。

警隊推出提子防騙壓歲錢，寓如驅除騙子。（夏家朗攝）

防騙APP增可疑來電顯示、可疑網站偵測及舉報平台

警方早前推出「防騙視伏器」及相關手機應用程式，蕭澤頤指已錄得超過213萬次搜尋、預警約36萬次詐驗及網絡安全風險，視伏器去年11月底已連接轉數快平台警示，一個多月內已發出14.8萬次警示、涉1.8億高危轉帳。

他稱，「防騙視伏器」App本月會推出3個新功能，包括可疑來電顯示、可疑網站偵測及公眾舉報平台，但重中之重仍要市民擁有該App，強烈呼籲要下載。

警隊亦設計了「提子防騙壓歲錢」，蕭澤頤表示，可以「壓住邪惡嘅騙徒」，為大家保平安，不希望市民遇到騙案發生才後侮。