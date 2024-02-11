龍年｜來港花費6萬內地客轉往澳門續玩　港人過大海看煙花和花車

昨日（10日）大年初一有2.7萬人次的香港居民到澳門，當中四分一經海路前往，海事處昨提醒準備今日年初二（11日）經由跨境渡輪碼頭往返內地或澳門的旅客，應預早計劃行程。中午港澳碼頭所見，一度要排長龍買船票。



有港人一家人去澳門玩3天，將觀看當地的煙花和花車表演。香港不是也有嗎？他說因在香港過年沒有新鮮感。也有內地旅客在港逗留3天後，今日轉到澳門繼續慶新年，這是他們一家第一次到香港旅行，3天共花費近6萬元。



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來港消費近六萬元 感香港氣氛熱鬧

來自海南的陳先生年廿九（8日）來港，逗留3天，今日離港到澳門繼續慶新年。他表示，來港主要帶小朋友到香港迪士尼樂園遊玩，這是他們一家第一次到香港旅行，3天共花費近六萬元，亦買了不少日用品和護膚品當手信。

他認為香港新年習俗與內地不大相同，但仍覺得香港新年氣氛熱鬧，沿途見到頗多內地遊客。他亦稱並不清楚今晚維港有新春煙花匯演，不過他對此不感可惜，因已在迪士尼欣賞煙花。

有外國旅客認為宣傳未到位 未能欣賞煙花匯演感可惜

至於從加拿大來港旅遊的Lin，則在港逗留1星期，今日到澳門一天遊。她說來港澳旅遊是她的夢想，昨晚（10日）的花車巡遊讓她大開眼界，但認為規模可以更大；但她並不知道今晚香港有煙花匯演，因很多宣傳都只有中文，因此未有編排在港欣賞煙花，感到可惜。

本地居民歐先生選擇和家人去澳門3天，觀看當地的煙花和花車表演。他表示一直都沒有在港慶新年的習慣，因在香港過年沒有新鮮感：「香港啲煙花睇得多啦，琴晚都冇睇（花車），去行山。」

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旅遊局網站公佈數據顯示，年初一（二月十日）入境旅客有121,356人次，香港旅客佔27,289人次，較去年假期首日增加127%。當中有17,616人次經港珠澳大橋邊檢站入境，佔64.55%；氹仔客運碼頭及外港客運碼頭分別有3,656人次及2,995人次，分別佔13.4%、11%。