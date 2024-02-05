通關一周年｜姚柏良：料全年旅客4500萬　新年期間多一天團來港

香港全面通關明日（6日）一周年，立法會旅遊界議員姚柏良聯同香港旅遊業議會主席徐王美倫回顧過去一年旅遊業復蘇進度時，坦言運力未回到疫情前是「預計得到」，又預計農曆新年期間，每日由內地來港的一天團可達200團。



姚柏良期望2024年入境的旅客數字能達到4,500萬，較去年的3,400萬入境旅客數字增加三成。



香港去年2月6日全面通關，正式踏上復常之路，當全港熱切期望本地經濟、旅遊業、市場等發展有明顯好轉，情況卻一直也未如理想，而港人反熱衷北上消費，令到本地零售業叫苦連天。

徐王美倫認為，開關後的旅遊業復蘇速度是「預期之內」，如「運力不足一早就預知到」，但當中仍有不少意料之外的挑戰，包括人力資源「失預算」，指有不少從業員轉行後不願再重投旅遊界，令旅遊業「生意未完全回來」，她承認：「旅遊業復蘇漫長，甚至都未必可能恢復至疫情前，因為旅客的喜好改變了。」

為吸引更多旅客來港，姚柏良倡下年度預算案預留撥款成立「旅遊業人才基金」，同時發展深度遊產品，如將盛事與旅遊業結合，吸引內地客過夜、國際客來港。

姚柏良又建議，18區善用不同區情特色設計旅遊新產品，舉例指將軍澳海濱南橋新落成，政府可以考慮在此增設煙火匯演，亦可以利用海灣增加旅遊元素，為旅客提供新體驗。

徐王美倫續指，倘可以將不同類型的盛事作賣點，旅遊業界提供一條龍服務、包括觀光、美食景點、旅遊景點等安排，借不同產品增加旅客留港時間。她透露，政府主動與香港旅遊業議會接觸，商討如何將「香港國際七人欖球賽」結合旅遊產品，「希望可以串連到唔同嘅商業伙伴 ，達到旅遊『加』盛事、旅遊『加』任何嘢。」

徐王美倫預計，今年農曆新年由內地來港的一天團數量可回復至2019年水平，平均每日有200團。姚柏良期望，2024年入境的旅客數字能達到4,500萬，較去年的3,400萬入境旅客數字增加三成。

美斯缺陣惹爭議。(資料圖片)

球王美斯日前隨國際邁阿密訪港作表演賽，最終昨日（4日）全場「齋坐」，讓不少球迷大失所望。本身是運動愛好者的姚柏良特意買了兩張$4,880的門票，本想與兒子一睹球王風彩，惟最終情況變成「講明話酒店包自助餐，而家帶你去咗茶餐廳，仲要連食都無得食」，不過姚柏良就不擔心事件會影響香港形象，稱「政府喺票務上無任何say，唔係政府叫佢（美斯）出嚟佢（美斯）就會出嚟」。