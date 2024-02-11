農曆新年煙花時隔4年再度上演　有攝影愛好者提早12小時霸頭位

農曆新年煙花相隔4年將於今晚（11日）8時再度上演，今年主題為「龍年百業旺、盛世中華強」。下午3時，尖沙咀海旁已出現人潮，有攝影愛好者早上8時就到場「霸位」，指今日萬里無雲，期望能拍出好作品。



有深圳旅客特意到港觀看煙花表演，更是他人生第一次，所以十分期待，煙花匯演結束後就會乘高鐵離開，不會留港過夜，所以不擔心會出現如今年1月1日元旦凌晨，大批旅客觀看倒數煙花後北上的混亂情況。



▼1月26日 康文署公布2024年農曆新年煙花匯演八幕煙花效果圖▼



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農曆新年煙花時隔4年再度上演，下午3時尖沙咀海旁已出現人潮，不少市民和旅客一早到場霸位，警方亦設置鐵馬以及拉起橙帶管制人潮。為攝下煙花最佳一幕，不少攝影愛好者一早帶備攝影器材以及椅子到場霸頭位，亦有旅客帶備野餐墊席地而坐等候煙花開始。

攝影愛好者帶椅子及糧食等候 無雲無雨有風料影到靚相

早上8時已到的攝影愛好者黃先生指，今日早上8時已到在近文化中心位置「霸位」。他指，上星期仍在擔心會因為天氣不好，而未能拍出好作品，但今天萬理無雲而十分期待煙花匯演。

拍攝煙花十幾年的黃先生準備充足，帶備椅子以及糧食到場等候。他表示，與以往一樣會拍攝金元寶、笑哈哈、心形、8字等圖案。他表示，雖然相隔四年才再有農曆新年煙花表演，但去年已拍攝過國慶煙花匯演以及除夕煙花倒數匯演，所以技術上沒有生疏。

到場始知「正位」被封感安排比較混亂

同為攝影愛好者鄭先生表示，今日天氣不錯，「無雲、無雨、有風，影出嚟好靚。」他指，近文化中心樓梯才是「正位」，但今次不知為何該區被封了，因此只能在藝術館附近等待。他認為今次安排比較混亂，例如到場才知「正位」位置被封，亦有人爬出鐵馬外被警察趕走。他表示，根據過往經驗在下午大約4時至5時會開始多人。

內地旅客帶備露營凳到場等候 深圳旅客看完坐高鐵北上

來自上海的旅客關小姐都大約下午3時到場，她今年來港過新年，在親戚的推薦下，與家人帶備露營凳、野餐墊等到場等候煙花匯演。她指，因為上海較少有煙花匯演，所以十分期待今晚的表演，又指現場比想像中多人。

來自深圳的張先生今日特意到港觀看煙花表演，他只因為第一次在港看煙花匯演，所以十分期待，煙花匯演結束後就會離開香港。他表示，一早已買定了高鐵車票，所以不擔心會出現如今年1月1日元旦凌晨，大批旅客觀看後北上的混亂情況。

今年煙花主題為「龍年百業旺、盛世中華強」；表演將歷時23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花。

▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼

