消委會咖啡機12款評測　$5000飛利浦評分勝萬元Miele｜附評分清單

近年不少人都會在家或公司購買特濃咖啡機，以沖出一杯香濃咖啡。消委會就市面上12款特濃咖啡機進行測試，結果發現，12款特濃咖啡機測中，售價4,988元的飛利浦EP2230/10性價比高，總評分比售價12,980元Miele的CM5510的評分更高。不過，消委會亦發現飛利浦的咖啡機所沖調的咖啡溫度不穩定，連續沖調時最大溫度相差可達19℃。



不少喜愛喝咖啡的人，家中肯定都會有一台咖啡機。（示意圖／Photo by NATHAN MULLET on Unsplash）

消委會今次測試的12款特濃咖啡機，包括全自動及咖啡囊式型號。12款樣本包括9款售價由$4,288至$13,888的全自動機，以及3款售價由$1,088至$1,988的咖啡囊式（coffee capsule）機。

品嚐人員就各類咖啡進行味道評審，另外技術人員會在沖調過程中進行一系列的效能測試及評審，項目包括預熱及製作速度、咖啡溫度、同時沖調的2杯咖啡的差別、省電程度、使用方便程度、寧靜程度及個人化設定等。

▼消委會測試9款全自動特濃咖啡機（由高分至低分）▼



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結果顯示，全部樣本製作的咖啡在味道評審方面皆表現不俗。在全自動機的特濃咖啡機方面，消委會將5款咖啡機均評為四星，當中以售價4,988元飛利浦的EP2230/10性價比最高，總評分與售價13,888元De' Longhi的ECAM450.86.T Eletta Explore一樣，甚至比售價12,980元Miele的CM5510的評分更高。

不過，前者製作出的超濃度咖啡溫度不太穩定，連續沖調三杯時，第一杯的溫度偏低，而且比較第二杯及第三杯分別相差18.2℃及19.3℃。

▼消委會測試3款咖啡囊式（coffee capsule）機（由高分至低分）▼



咖啡囊式機方面，則以Nespresso 的 Vertuo Pop的性價最高，其只售1,088元，為咖啡囊式機中唯一獲評四星的樣本。消委會提醒，總評分較高的樣本涵蓋價格較高及較低之型號，反映產品的表現與價錢未必有直接關係，消費者購買時宜根據個人喜好、需要及習慣等因素來選擇。

飛利浦的家電生產商回覆查詢時則指，消委會測試中製作的第一杯超濃度咖啡溫度偏低，與其內部測試結果不同，認為是消委會的測試方法與其所採用的方法不同所致。