消委會即食麵｜4款摘4.5星3款來自台　涉好食樂老媽拌麵、曾拌麵

消費者委員會測試市面19款預先包裝即食麵，包括14款油炸及5款非油炸，以食用整份計算，全部屬於高鈉食物。在「咸」與「更咸」之中，獲評分最高是四款非油炸即食麵，均奪4星半，包括「KIKI 蔥油拌麵」、「好食樂 Howsler老媽拌麵（蔥油開洋）」、「Maruchan Seimen Miso Flavor」及「過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香」，雖然每份鈉含量仍介乎1,509至2,170毫克，但其污染物含量較低、甚至未有驗出，故評分較高。



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19款預先包裝即食麵中，獲評分最高是四款非油炸即食麵，均奪4星半，包括「KIKI 蔥油拌麵」、「好食樂 Howsler老媽拌麵（蔥油開洋）」、「Maruchan Seimen Miso Flavor」及「過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香」。

由於所有樣本均是高鈉食物，故即使總評分最高樣本中，營養素方面都只有3星半，但已屬所有樣本中最高，當中以「KIKI 蔥油拌麵」鈉含量最低，食用一份為1,509毫克。

4星半樣本「主要得分」在食用安全上，均驗出較低污物3-MCPD及縮水甘油脂肪脂（GE），在食用安全上奪得滿5星，其中「好食樂 Howsler老媽拌麵（蔥油開洋）」及「過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香」更是唯二兩個無驗兩款污染的樣本。

▼消委會測試19款即食麵（由高分至低分）▼



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至於油炸樣本方面，「養養 YumYum冬蔭功麵（酸辣蝦湯麵）」、「三養辣雞味芝士撈麵」及「農心辛辣麵」評分較高，有4星。

消委會表示，雖然目前沒有科學研究指食用即食麵會增加人類致癌的機會，惟測試顯示即食麵普遍高鈉高脂，建議市民 食用時不要使用全部調味品並盡量避免喝湯，也要留意即食麵配搭的食物，例如午餐肉、香腸、肉丸等加工肉製品，含高脂和高鈉。

消委會建議搭配新鮮和營養豐富的食品，例如蔬菜、雞蛋、雞肉和海鮮。煮完麵後也應更換熱水以稍微減少脂肪及鈉的攝取量。