消委會｜積分換獎賞投訴倍增　80歲伯伯被要求改用手機App儲分

精打細算的消費者喜歡「儲積分換獎賞」，但商家營運欠佳時，或會令消費者有較差體驗。消委會本月接獲30宗與積分獎賞優惠相關投訴，較去年同期增超過一倍。其中一個案中，年近80歲的投訴人李先生在商戶出示實體積分卡，但收銀職員稱不再接納實體卡，要求下載手機應用程式（App），惟李先生不熟智能電話而未能下成功，致電線求助也未果，於是作出投訴。



不少消費者喜歡用積分換獎賞。（何瑞芬攝）

消委會接獲的其中一個案，投訴人是80歲的李先生。李先生在商戶結帳時，如常取出實體積分卡儲分，惟收銀員告之已不再接納實體卡，要求他下載手機App。

由於無職員協助，李先生自行嘗試下載，但因不熟智能手機操作，多番嘗試未能成功，故致電商戶熱線，卻無人接聽。李先生為下載App苦惱多時，不滿商戶停用實體卡，認為對長者不便，故向消委會投訴。消委會已將其不快經歷向商戶反映。

另一宗個案，投訴人蔡先生夠分想換心儀禮品但已經換罄，同級禮品亦全都缺貨，由於可賺取積分期已屆滿，他無法賺取更多積分以換領高一級別的禮品。蔡先生其後在商戶網店發現仍有售心儀禮品，多次反映不果，逐向消委會投訴，最終在會方介入下成功換取心儀禮品。

消委會公布新一期《選擇》月刊。（黃浩謙攝）

個案三投訴人溫女士，參加由商場舉辦以會員積分換領商場禮券的活動，以其積分兌換商場電子禮券。換領前，溫女士知悉商場提供實體及電子兩款禮券，分別在於前者所涵蓋的商店較後者多兩間，換券前已確認心儀商戶接受電子禮券。

不過，她在心儀商店換領，店員稱已不接受商場電子禮券，翻查網頁才發現已不在接受名單，職員解釋該店只接受實體禮券，並拒絕溫女士將電子禮券更換為實體禮券。溫女士不滿條款突然變更，擾亂了其消費計劃，故向消委會作出投訴，並在會方調停後安排更換實體禮券。

消委會表示，已促請商戶提升資訊透明度，釐清積分獎賞計劃的條款和細則，並履行承諾；消費者則應衡量自身負擔能力和實際需要，勿因積分獎賞計劃優惠吸引而衝動消費。