流感｜病毒檢測陽性比率上升　2月4日以來28宗死亡個案

衞生防護中心公布，上周流感病毒檢測陽性比率較前一周上升，而流感相關入院率仍高於基線水平。至於新冠肺炎方面，病毒病活躍程度輕微上升，上周錄得644宗確診個案，高於前一周的615宗。



據最新一期的新冠流感速遞指出， 在2月4日至10日的該星期間，流感病毒檢測陽性比率為6.38%，高於前一周錄得的5.22%，但低於9.21%的基線水平。至於公院入院率為0.30， 低於前一周錄得的0.34。整體流感入院率高於0.25的基線水平，但處於低強度水平。

從2月4日至14日間，有29宗成人確診流感並需入住深切治療部或死亡個案，當中20宗死亡。29宗成人個案中，只有4人已知曾接種疫苗。而11日至14日錄得18宗入住深切治療部或死亡個案，當中8宗死亡。

另外，從2月4日至14日間，錄得2宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，當中沒有死亡個案。患者分別為3歲女童併發嚴重肺炎，以及11歲男童併發腦炎，兩人均感染甲型（H3） 流感，其中女童沒有接種流感疫苗。

高危人士盡早接種流感疫苗，以產生足夠抗體對抗流感病毒。(圖片: FreePik)

新冠狀病毒病活躍程度輕微上升

最新監測數據顯示，本地新冠狀病毒病活躍程度輕微上升，JN.1爲最流行的變異病毒株。防護中心上周錄得644宗確診個案，高於前一周的615宗。期間錄得9宗學校或院舍爆發的報告，共影響67人。

公共衞生化驗服務處收集的6,477個呼吸道樣本中，陽性比例8.92%，略高於前一周的8.11%。陽性比例8.92%；污水監測病毒量也較前一周高。