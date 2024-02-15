流感｜7歲男童甲流併發肺炎留醫瑪嘉烈兒童ICU 情況嚴重
撰文：韋景全
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衞生署衞生防護中心今日（15日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名有長期病患的7歲男童，早在上月26日有病徵，數次向私家醫生求醫，到年初二（11日）出現氣促，曾到私家醫院急症室求醫，至昨日（14日）到瑪嘉烈醫院求醫並留院，今日被轉往兒童深切治療部，診斷為甲型流感併發肺炎，現時情況嚴重。
衞生防護中心表示，一名有長期病患的7歲男童，自上月26日開始發燒、喉嚨痛和咳嗽帶痰，他期間（截至本月7日）數次向私家醫生求醫，本月11日出現氣促，兩天後（13日）到私家醫院急症室求醫，昨日（14日）到瑪嘉烈醫院求醫，同日入院，今日被轉往該院兒童深切治療部繼續接受診治。
防護中心表示，病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎，病人現時情況嚴重。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的3名家居接觸者現時出現病徵，中心正繼續調查。
中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。
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