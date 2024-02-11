11歲長期病患男童感染甲型流感併發腦炎　被送深切治療部情況危殆

衞生防護中心今晚（11日）公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名有長期病患的11歲男童，經臨床診斷為甲型流感併發腦炎，現時情況危殆。中心呼籲市民踴躍接種季節性流感疫苗，以應對流感季節。



衞生防護中心今日調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名有長期病患的十一歲男童，經臨床診斷為甲型流感併發腦炎。（資料圖片）

曾感乏力及吞嚥困難 昨日徵狀惡化

衞生防護中心今日調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名有長期病患的11歲男童。中心稱，該男童於2月4日開始咳嗽和流鼻水，並於隨後數天開始乏力和吞嚥困難，曾於2月5日及2月9日向私家醫生求醫。男童於昨日（10日）因徵狀惡化，到基督教聯合醫院求醫，同日入住該院兒童深切治療部。

潛伏期沒有外遊 家人現病徵

中心指，男童今日被送往伊利沙伯醫院兒童深切治療部繼續接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎，現時情況危殆。據中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其兩名家居接觸者現時出現病徵。

中心：接種疫苗可減低入院及死亡個案

衞生防護中心表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。

中心建議，除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

同時患流感及新冠易有嚴重併發症

中心又指，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

-病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

-高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

-避免觸摸眼睛、口和鼻；

-雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

-當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

-打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

-保持室內空氣流通；

-當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診；及

-保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。