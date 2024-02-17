一成港人在家非主要用廣州話　約3%兒童及年輕人用普通話為主

政府統計處最新公布的《香港統計月刊》2月號，發表「香港的語言使用情況」研究報告，列出市民家中最常使用的語言比率，最高為廣州話，佔92.3%，不過比率隨着年齡下跌而相應稍減，6至14歲及35至44歲兩個組別人口中，有一成在家不常用廣州話。



整體上各有2.1.%的居民在家最常用英語或普通話。有4.2%的6至14歲居民在家主要使用英語，35至44歲的組別也有3.7%都如是；6至14歲及15至24歲的兩個組別中，也有約3%在家主要用普通話。



研究報告使用2021年人口統計資料，於當年9月至12月期間進行。6歲至65歲的人口（不包括外籍家庭傭工）當中，92.3％以廣州話作為家中最常用的語言，遠超於英語和普通話的2.1％。

至於在15至65歲就業人士中，2021年的調查發現有20.5％認為自己因工作有需要學習/進修廣州話、英語或普通話，較2018年的少5個百分點。

當中認為最需要學習／進修英文的有70.9％，但較2018年的79.1%少8.2個百分點；26％認為學習／進修普通話，較2018年的16.7%大幅升近10個百分點，而認為需學習／進修廣州話的數字則維持在3至4%。