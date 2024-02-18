龍年｜內地8日年假結束　訪港內地客125萬人次　比澳門多22萬人次

內地農曆新年八日假期昨日（17日）結束，本港在大年初一至年初八（10至17日）超過143萬旅客人次訪港，較2023年有限度通關升近七倍，當中內地訪客共有125萬人次，按年多11倍。

澳門同期總共有135萬旅客人次，比香港少7.8萬人次，其中內地客錄103萬人次，較香港少22萬人次，不過，同時間亦有約25萬港人人次「過大海」，令整體旅客數字差距收窄。



根據入境處數字，本港由年初一至年初八，旅客數字共錄得1,436,341人次，比去年同期182,402人次，按年多6.9倍。過去八日旅客中，87%為內地客共1,254,500人次，海外旅客有181,841人次，而去年內地客有107,304人次，海外旅客有75,098人次。

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過去八日25萬港人人次「過大海」

按澳門旅遊局數字，澳門同期旅客數字共錄得1,357,803人次，較香港少約7.8萬人次；訪澳內地客及海外旅客，分別有1,034,503人次及70,347人次，比香港分別少22萬人次及11萬人次，不過，由於訪澳的香港人累計有252,953人次，拉近港澳旅客數字差距。

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周六20萬港人北上 10萬內地客南下

昨日周六，香港居民有205,002人次經不同口岸返內地，訪港內地客有108,091人次，北上南下逆差約9.7萬人次。

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