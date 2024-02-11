農曆新年煙花璀璨留不住內地旅客　逾百人搭直通巴北上：住宿太貴

暫停4年的農曆新年煙花匯演今晚大年初二（11日）晚再度在維港兩岸上演，吸引數十萬市民與旅客到尖沙咀及港島北觀賞。有看完匯演的市民表示，最後一幕連珠爆發煙花最佳。煙花匯演結束後，不少旅客趕到柯士甸站外乘搭直通巴或坐高鐵北上，有旅客表示，因為本港住宿太貴，環境又不好，因此選擇即日來回。



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農曆新年煙花匯演歷時23分鐘的匯演，觀眾嘩聲不斷。市民鄺女士今次第一次親身到場觀觀看，她表示，最後一幕大量煙火同時爆開一刻最佳，但煙花形狀比較少。她又指，觀看人流眾多，不過警方人流管制安排不錯，沒有產生混亂。

內地旅客凌小姐與弟弟、媽媽到場觀看，他們一家大約下午6時才落機，立即趕到尖沙咀觀看。她表示，第一次在港看煙花匯演，同樣對最後一幕印象最深。

煙花表演結束後，不少旅客趕到柯士甸站乘搭直通巴或高鐵回內地，當中等候直通巴的人龍有百多人。住在深圳的謝小姐表示，今日約下午2時到港，只是隨便逛逛，沒有特別去旅遊景點。她表示，在香港住宿太貴，環境又不好，所以選擇即日來回，不過下星期有可能會再到香港旅遊。

深圳居民胡女士表示，因為住在口岸附近，所以每一次到香港旅遊均會即日來回。她指，今天安排比除夕當日安排好。

▼2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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▼2月11日 煙花匯演散場情況▼

