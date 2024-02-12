農曆新年｜截至初二4日有百萬人次出境　旅遊業界指復甦較預期快

踏入龍年，農曆新年連同周末共有五日長假期，加上與內地防疫措施已全面取消，不少人選擇旅行度歳。據入境處數字，由年廿九(8日)至年初二（11日）的4日內約有300萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中出境有逾100萬人次。



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，對整體情況感滿意，認為業界復甦速度較預期快，已恢復至疫情前一半。他又指，旅遊業不應盲目追求數字，反而應追求質素，認為即使不留港，即使在本港轉機的旅客，亦對香港航空業等復甦有貢獻，不應看輕此類旅客。



▼2月10日大年初一 高鐵西九龍站大批乘客出境▼



+ 5

年廿九至初二出入境達300萬人次

據入境處數字，由年廿九至年初二約有300萬人次經海、陸、空管制站進出香港。由於去年農曆新年本港與內地仍有防疫限制，單日名額最多6萬個，故今年內地出入境的旅客人數明顯比去年多。以昨日年初二為例，入境內地旅客有18萬人，較去年上升逾十倍，料與昨晚煙花匯演等有關。

至於港人外遊方面，同期有逾100萬人次出境外遊，當中不少為經陸路離港。

新年北上旅行團料不多於200團

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，由於與內地防疫措施已全面取消，故不少人都會選擇回內地探親，而去內地旅行團亦有不少人，約為100至200團，雖然未恢復至疫情前的水平，但仍比去年時已多了不少。另外，受限於航班數目，港人經航空管制站離港的數字亦未能恢復至疫情前的水平，而日本仍然為最受歡迎的旅遊地點之一。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片／梁鵬威攝）

被問到內地旅客來港的形式有轉變，會否對本地旅遊業有影響，他則指旅行團形式未有大變，因在此前不少旅行社已開始做一程多站，即除到香港旅遊外，亦會到其他附近地方，如澳門等旅行。不過，他同意來港旅客中應大多為自由行，估計農曆新年來港的旅行團約有百多至二百個。

他表示，對整體情況感滿意，認為業界復甦速度較預期快，已恢復疫情前的一半。他又指，旅遊業不應盲目追求數字，反而應追求質素，認為即使不留港只有本港轉機的旅客亦對香港航空業等復甦有貢獻，不應看輕此類旅客。