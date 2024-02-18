龍年｜澳門新春錄得136萬旅客入境　送機票酒店住宿慶回歸25周年

內地8天春節黃金周假期在昨日（17日）結束，澳門政府今日（18日）公布，該8日共有36萬人次旅客入境，內地旅客佔四分三，與香港旅客日均人次更超出或趨近2019年同期水平，澳門旅遊局形容「客況勝預期」。



適逢今年為澳門特區成立25周年，旅遊局表示會推出的25萬份獎品，涵蓋機票、酒店住宿、表演門票優惠等，已陸續透過不同渠道及合作夥伴在國際市場推出，吸引更多旅客訪澳。



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錄得近136萬人次 內地旅客佔逾7成

澳門旅遊局今日發布統計顯示，澳門在春節黃金周的入境旅客接近136萬人次，並於年初三（12日）創下有單日統計以來的第二高記錄，錄得217,541人次旅客。局方亦指，今年春節黃金周的入境旅客日均接近17萬人次，較去年同期上升超過1.6倍，並恢復貼近2019年的水平。

其中，內地旅客有103.5萬人次，佔訪澳旅客總人數的76％，日均超過12.9萬人次，較去年同期日均上升243%，亦超出2019年同期水平，恢復比例為101.3%。至於香港旅客亦有25.3萬人次，日均接近3.2萬人次，較去年同期升幅近35％；國際市場日均人次亦較去年上升168.8%，有超過6,600人次。局方指，香港及國際市場日均旅客量分別恢復至2019年同期的97.8%及78.5%，認為澳門旅客恢復趨勢良好。

另外，局方據業界提供的資料表示，春節黃金周澳門酒店業場所的平均入住率為約95％，較2023年春節上升接近10個百分點。

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線上線下吸引各地旅客

為吸引更多旅客訪澳，局方表示全力推進線上線下推廣，包括在社交平台發帖宣傳及直播活動，邀請旅遊網絡達人在其頻道直播及宣傳，以及投放電視頻道宣傳廣告等，同時已規劃今年的線下推廣活動，全方位展現澳門全年不止的豐富「旅遊＋」元素，力拓客源。

局方又指，今年適逢澳門特區成立25周年，推出的25萬份獎品，涵蓋機票、跨境交通、酒店住宿、餐飲遊樂、表演門票優惠等，已陸續透過不同渠道及合作夥伴在國際市場推出，吸引更多旅客訪澳。