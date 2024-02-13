龍年｜澳門特首賀一誠巡視社區新年　沿途向居民及旅客拜年

今日（13）大年初四，澳門行政長官賀一誠今午先後到大炮台花園、媽閣塘片區、益隆炮竹廠舊址、荔枝碗船廠片區、福隆新街步行區及新馬路片區，瞭解各片區新春期間活動舉辦情況，感受新春氣氛，又與現場的居民和旅客交流。



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賀一誠先到訪大炮台花園，參觀新濠博亞舉行的「龍重登場大炮台」活動，並瞭解現場餐飲攤檔的銷情，以及欣賞音樂表演。其後，前往媽閣塘片區，參觀由文化局及美高梅共同舉辦的《媽閣塘畔，逸光浮影》百年變遷及藝術作品聯展，並與美高梅媽閣塘「活化新春薈」現場的青年攤主交流活動舉辦情況。

其後，分別到訪了益隆炮竹廠舊址及荔枝碗船廠片區，首先參觀金沙中國在益隆炮竹廠設置的多項新春節慶活動包括新春主題A.I.全息照相館及賀年互動打卡裝置、特色親子工作坊等，多項活動吸引不少訪客進內參觀，增添益隆炮竹廠作為氹仔舊城區嶄新地標的趣味元素。及後，前往參觀銀河娛樂集團以桃花為主題在荔枝碗船廠片區設置的特色新春場景。

賀一誠之後前往福隆新街步行區，觀賞由永利澳門帶來的新春裝飾、文藝表演及文創市集，體驗文化創意與古街老巷和舊建築的結合，同時瞭解金碧文娛中心的現況，欣賞了澳娛綜合呈獻的「新馬路閃起來」幻彩燈光表演。

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參觀各大片區期間，賀一誠向沿途居民、旅客送上新春祝福，又與居民合照留念。陪同參觀的有社會文化司司長歐陽瑜、文化局局長梁惠敏、社會文化司司長辦公室顧問羅灝芝等。

澳門為配合「1+4」適度多元發展策略，積極推動「以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地」的建設，政府工作團隊聯同六大綜合度假休閒企業推進澳門歷史片區活化工作，藉新春期間推出一系列應節活動。