獨家消息：李龍基未婚妻王青霞Chris涉逾期居留　入境處扣留調查

據了解，藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），涉在港逾期居留，正被入境處扣留調查。



根據香港法例《入境條例》(第115章)第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，最高可判罰款港幣五萬元及監禁兩年。



（資料圖片）

據《香港01》了解，藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris），涉在港逾期居留，正被入境處扣查。據了解，她並無公開展示過香港身份證。

《香港01》早前就王青霞（Chris）的學歷逐一查證，發現其中美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示並無王青霞的任何紀錄，或採取法律行動。北京航空航天大學教職員亦表示，該校EMBA課程已停辦，對王青霞無印象。

至於，史丹福大學的證書，王青霞其後改口為短期課程，並承認國務院「國家科技進步獎」證書為改圖，該獎真正獲獎者稱不認識王青霞。

根據香港法例《入境條例》(第115章)第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，最高可判罰款港幣五萬元及監禁兩年。

73歲李龍基（基哥）與比他小36歲的女友王青霞（Chris）譜出爺孫戀後，引起各界關注，事件近日更鬧得滿城風雨、風波愈鬧愈大。本來網友的著眼點只是擔心基哥被Chris騙財，怕她把財產到手後就會拋棄基哥，令他人財兩空。但01獨家專訪刊出後，卻引發愈來愈多枝節，包括女方被指假學歷、借錢後失蹤、冒認是繆騫人女兒、淘寶畫作、曾於美國訂婚等等，二人更決定訴諸法律。

由於事件已演變成超越私人感情的社會事件，01記者日前就住Chris的各種資歷詳細調查，發布詳細報道，而《香港01》現在就還原事件時間線：李龍基未婚妻王青霞懶人包｜假學歷/戴綠帽/借錢風波震撼全網

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王青霞透露透過優才計劃來港 有飛機執照

Chris又透露自己其實來港不久，是透過優才計劃來港，詳述優才、高才和專才分別，並說：「優才最難，只有長（常）春藤大學先可以，香港政府會補貼畀我。優才要學歷係Master以上，學歷一定要係長（常）春藤大學。」她稱自己現時做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，更說：「我本身鍾意飛機，讀飛機唔係你哋諗咁樣，讀飛機其實係要讀氣象學，亦都要學機械工程學。」、「我有飛機執照，亦都轉頭可以同你分享！」等等。

而Chris在訪問後把各項證書發送給《01娛樂》，所涉機構包括：美國史丹福大學、美國飛行學校Pacific States Aviation、北京航空航天大學、Grey Eagle Flight Academy、中華人民共和國國務院等，記者有問可否刊出，她說若要刊出，需把學號遮蔽，因為牽涉到其私隱。