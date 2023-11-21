內地女稱不知情下認逾期居留　終院信未有機會諮詢律師　准再答辯

內地女子涉逾期居留1.5個月，和入境處職員會面，獲告知到裁判法院入境處檢控組。她聲稱不知己被控，亦無人向她提供控罪書。直至她到達檢控組，被帶到法庭，才首次聽到控罪。她誤以為認罪不會留案底，遂即時認罪，被判緩刑。後來索取法律意見，欲推翻答辯但被拒。內地女子早前上訴至終審法院，終院法官今(21日)下判辭，指她在答辯前不知道自己被控，亦不知控罪可被判囚和留案底，她亦沒機會諮詢律師，遂裁定她上訴得直，案件發還裁判法院重新答辯。



受疫情影響逾期居留1.5個月

上訴人韓新嘉，2015年和港人丈夫結婚，曾在港任老師，於2018年誕下一子。由於未成為永久居民，需定期取得入境處批准繼續在港居住。她於2020年1月取得單程證，受疫情影響，上訴人未返內地完成手續。她於2022年5月被發現逾期居留約1.5個月。

上訴人韓新嘉獲終審法院裁定上訴得直，獲准重新答辯。

以為不留案底並仍可當老師

上訴人同年6月2日和入境處職員會面，獲告知於同月9日到沙田裁判法院入境處檢控組，她稱無人告知她被檢控，或向她提供控罪書，她亦未曾被捕。她當天到檢控組便被帶到法庭，當時才首次聽取控罪和案情。她誤以為認罪不會留案底，並相信日後仍可做老師，遂選擇認罪，被判囚6天，緩刑12個月。

律政司亦同意案件有機會准簽保守行為

她後來取得法律意見，卻推翻答辯卻署任主任裁判官張志偉拒絕。她上訴至高等法院，亦被法官陳仲衡駁回。她遂向終院提出上訴，律政司同意其上訴得直，並同意本案情況特別，若她否認控罪，有機會以簽保守行為方式處理本案。

終院認為原本的答辯有缺陷

終院法官指，上訴人到沙田法院的入境處檢控組時，不知道自己被刑事檢控，其控罪可被判囚和留案底，她進行答辯，被剝奪諮詢律師的機會。根據《香港人權法案》，任何人面對刑事檢控，都應適時地獲告知其面對控罪的性質，並有足夠時間和律師聯絡。但因入境處是次的處理手法，上訴人的權利受到限制。

終院認為，因為上訴人原本的答辯有缺陷，張官應准許上訴人推翻答辯，遂裁定上訴得直，案件發還裁判法院重新答辯。

案件編號：FACC11/2023