李龍基未婚妻王青霞Chris逾期居留被起訴　周二沙田裁判法院提堂

據《香港01》了解，藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），涉在港逾期居留，今日（19日）被入境處扣留調查。消息指，入境處起訴王青霞逾期居留，明天（20日，星期二）在沙田裁判法院提堂。



李龍基未婚妻王青霞（Chris）近一個月因學歷等問題受到關注，二人在1月接受訪問時更曬恩愛。（潘樂文、麥超億攝）

根據香港法例《入境條例》(第115章)第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，最高可判罰款港幣五萬元及監禁兩年。

王青霞曾聲稱透過「優才計劃」從內地來港

王青霞曾對傳媒表示，10歲就往海外留學，除有美國史丹福大學、北京航空航天大學EMBA及荷蘭萊頓大學等學歷，自稱懂畫畫及駕駛飛機，聲稱是透過「優才計劃」從內地來港。

當中她曾在網上展示Grey Eagle Flight Academy的學費單據，被網民發現單據內很多的英文字均「串錯」，而且填上的名字是「Chris Wong」，而非她其他證書所寫的姓氏「Wang」，被質疑為假單據。 她其後稱該張單據只是報價單，並非學費單，澄清沒有在該校學習。

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據了解：王青霞無展示過香港身份證

王青霞是廣東佛山人，對傳媒自稱透過優才計劃來港，曾當飛機工程師，「以前我係做Engineer（工程師），我係畫螺絲。」不過一般獲得「優才計劃」的人士，來港後需申領非永久居民身份證，程序與來港讀書、工作或任職家傭一樣，但據了解，王青霞無展示過香港身份證。

內地有49個城市，開放戶籍居民來港「個人遊」，包括廣東省全省，遊客可在港逗留不超過7天，離港回內地後，可用自助簽註機續簽後再來港。

《香港01》1月向李龍基查詢王青霞學歷的問題，記者未開始提問相關問題，已稱所有事情交由律師處理。當記者欲向他講述一篇查詢的問題，他僅重申所有事情交由律師處理。