居屋｜冷門盤安達臣道再開齋　父為9歲女置業：供完佢大我退休！

新一期居屋在上月31日開始揀樓，1348間被選購單位中，以啟德啟悅苑最受歡迎，至今售出近過半單位，三個安達臣道項目安樺苑、安麗苑及安楹苑則則屬冷門選擇，因交通不便被詬病，每個屋苑有近99%單位未出售。



記者今日（19日）到樂富房委會客務中心，發現安達臣道的居屋終於再「開齋」，有本身居於該區的巿民有意購入，更稱是為9歲的女兒準備，稱「供定咋嘛，供完佢都大，我又退休了，差唔多啦！」



+ 7

許先生：安達臣道空氣好、更靜

安達臣道居屋的交通網絡配套未完善，令不少居屋申請人卻步，不過本身居於安達臣道的許先生仍有意購入附近居屋。他表示，地點與親戚朋友就近，稱「睇價錢囉！啟德同安達臣道都爭一錢」，又相信日後交通配套會有改善。他又形容，安達臣道的居屋空氣較好、也較安靜，「我唔鍾意咁嘈吵，啟德個邊都嘈，我唔中意。」

而許先生則傾向購入大單位，由於啟德居屋只剩細單位選擇，所以不會列入考慮。他買入單位是為9歲女兒未雨綢繆，稱作為父母，恰好抽到居屋之餘，又符合自己預算，更為此儲了好幾年首期。他指，雖然女兒僅9歲，但「預備先囉！供定咋嘛，供完佢都大，我又退休了，差唔多啦！」

他提及首期大約500萬的5%，約25萬，料月供連管理費近20,000元，「都冇話值唔值，始終香港係一個以後養老嘅地方，又唔會返大陸、唔會去第到。」他認為，現時房屋政策收緊，所以會選擇盡快入手。

本身住安達臣道的許先生仍有意購入附近居屋，認為較靜，空氣較好。（馬楚烽攝）

打算購入約200多萬細單位陳小姐稱，由於未能看到實體單位，決定放棄申請。（馬楚烽攝）

巿民：安達臣道位置偏僻 完全不考慮

市民陳小姐原本有意購入啟德約200多萬細居屋單位，因鄰近港鐵站，交通方便，安達臣道交通則欠佳，「聽講要接駁巴士，所以都無考慮。」。她指，花10年內的時間儲首期，不過，由於「無現樓睇」，較難作出決定，令她最終猶豫，決定放棄申請。

有不願具名的市民表示，本身有意買啟德居屋，惟目前「畀人揀哂、唔啱心水」，打算下一期再作選擇。她又指，啟德居屋更方便上班，形容安達臣道的居屋太過偏僻、又潮濕，故「完全唔考慮」。有市民亦指心儀啟悅苑，因啟德為發展區，料將來配套、校網都會更佳。