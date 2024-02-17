居屋2023｜揀樓遜預期　安達臣道3盤近99%單位未售　啟悅苑賣過半

新一期居屋在上月31日開始揀樓，至昨日已開售11日。據統計數字顯示，每日平均有約三成至四成獲邀選樓的申請人「甩底」，當中即使有出席選樓，亦有近一成人最後未有揀樓，整體而言平均揀樓率約為六成。



1348間被選購單位中，以啟德啟悅苑最受歡迎，已售出近過半單位，而早前因交通原因被咎病的三個安達臣道項目安樺苑、安麗苑及安楹苑，則合共僅售出21個單位，每個屋苑都有近99%單位未售。



身兼房委會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣認為，可能受市道低迷影響，選樓情況未如以往熱烈，但強調與以往的分別不大，「以前可能都係七成左右揀樓」。不過，他直言對居屋的銷售情況不太擔心，料在「家有長者」的家庭選樓後，加上受年底減息及或再撤辣招的影響下，仍有不少人會選擇入市，選購居屋。



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每日平均3至4成申請人「甩底」 揀樓率約6成

據房屋署統計數字顯示，每日平均有約三成至四成獲邀選樓的申請人「甩底」，而當中即使有出席選樓，亦有近一成人最後未有揀樓，整體而言平均揀樓率約為六成。

啟德啟悅苑最受歡迎 售出近過半單位

1348間被選購單位中，不計重售單位，以啟德啟悅苑最受歡迎，已售出近過半單位，當中兩房的大單位已全部售罄，其次則為屯門兆翠苑，逾三成、即167間已售出，同樣兩房的大單位已全部售出。

三個安達臣道項目安樺苑、安麗苑及安楹苑與元朗朗天苑的銷情則較差，前三者合共僅售出21個單位，每個屋苑都有近99%單位未售；而朗天苑亦只售出101個單位，仍有近97%單位未售出。至於重售單位方面，所有在今次推出、共59個重售單位均已售出。另外，租置回收單位方面亦有61人揀選。

身兼房委會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣。（資料圖片/洪芷菁攝）

梁文廣：市道低迷 揀樓未如以往熱烈

身兼房委會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣認為，可能受市道低迷影響，選樓情況未如以往熱烈，但強調與以往的分別不大，「以前（依段時間）可能都係七成左右揀樓」。他解釋，由於現時「家有長者」優先揀樓，不少人都會選擇一些交通較方便及大單位，如果相關單位已售罄則不會再選擇。

他直言對居屋的銷售情況不太擔心，因之前大家對樓市仍然不太確定，意見亦較為兩極，惟隨著年底減息及或再撤辣招的影響下，不少人都預料未來樓市會有上升或者平穩，故居屋的優勢則會浮現。

他預計，在「家有長者」的家庭選樓後，仍有不少持白表的市民會選購居屋，「以前（白表）可能揀到六至七個號碼之後就無得揀，𠵱次可能揀到10頭左右嘅號碼。」他又指，雖然安達臣道交通未如其他地區方便，但相信因為有價格優惠，仍有不少一家大小會選擇。

今期居屋7個新盤價單詳情：

德啟悅苑

觀塘安楹苑

觀塘安麗苑

觀塘安樺苑

屯門兆翠苑

元朗朗天苑