居屋2023銷情慢　分析指因樓價跌息口高　料家有長者配額或有剩餘

新一期居屋由1月31日開始揀樓，至2月16日的11日期間，每日平均有近四成獲邀選樓的申請人「甩底」，三個安達臣道項目安樺苑、安麗苑及安楹苑有近99%單位未售出。



公屋聯會總幹事招國偉認為，申請者普遍選樓的意欲不高，除了樓價下跌、息口高及經濟不景氣外，還有其他房屋項目可供選擇。他認為按現時選樓進度，預料持白表的「家有長者」選樓配額，有可能出現剩餘情況。



▼1月31日 新一期居屋6個項目首日揀樓▼



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安達臣道三項目交通不便、樓價較高

對於新一期居屋的選樓情況，公屋聯會總幹事招國偉認為，市民普遍選樓的意欲不高。他表示，其中位於安達臣道的安樺苑、安麗苑及安楹苑除了位置不便利，樓價較高亦是其一因素。令他稍為意外的是，位於元朗的朗天苑銷情排在第三位，有「較多人流」，單單某一座售出的單位已高於這三個安達臣道的項目。

他指位於啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑較為受歡迎，尤其兩者的兩房單位均已售罄。他解釋，因前者靠近宋皇臺站，而後者鄰近即將動工的港鐵屯門南延線新設車站，將來具有交通便利的優勢。

對於新一期居屋的選樓情況，公屋聯會總幹事招國偉認為市民普遍選樓的意欲不高。（資料圖片／羅君豪攝）

申請者有其他選擇：資助房屋朗然、綠置居麗玥苑

對於新一期居屋選樓情況未如以往熱烈，招國偉認為現時市面樓價下跌，然而房委會不會因應市況而減價，故市民會覺得「唔抵買」。他亦指，除了因息口高及經濟不景氣之外，房協去年推售位於安達臣道的資助出售房屋項目「朗然」以及房委會在長沙灣正興建的綠置居麗玥苑，令市民有更多選擇。

現時持白表的「家有長者」選樓配額共有1,620個，直至2月16日尚餘792個配額，亦即約一半的單位。據目前選樓進度，招國偉指，2月19日起約一星期後，全部持白表的「家有長者」的申請人應已被邀請選樓，他預料屆時配額可能會出現剩餘的情況。

啟德啟悅苑

觀塘安楹苑

觀塘安麗苑

觀塘安樺苑

屯門兆翠苑

元朗朗天苑

▼長沙灣綠置居麗玥苑今年首季推售▼

