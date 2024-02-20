李龍基未婚妻王青霞　涉虛報學歷及用假證書等　申保釋被拒須還柙

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），涉逾期居留、使用虛假文書等被控6罪，今早（20日）被押至沙田裁判法院提堂。王今出庭時神情憔悴，王暫時毋須保釋，辯方有替王保釋，但遭裁判官拒絕。案件押後至4月16日再訊，但王會於2月28日(下周三)作保釋覆核申請。



控罪資料顯示，王青霞涉於2019年申請入境證時，訛稱獲頒發萊頓大學工程學碩士學位，並使用其他虛假的畢業證書。此外，王涉兩次逾期留港，分別逾3年及9個多月。



王青霞今早由入境處車輛押送至沙田法院。（詳看下圖)

王出庭時神情憔悴

女被告王青霞面對的6項控罪，包括：一項為取得入境證而作出虚假陳述、一項使用虛假文書、一項管有虛假文書、一項向入境主任作出虛假陳述，2項違反逗留條件罪，合共6罪。她今束馬尾到尾到庭，載上口罩，穿黑色大褸，神情憔悴。

控方表示準備好聽取被告答辯，但辯方要求案件押後，待索取文件和向被告提供法律意見。律師有替被告申請保釋，但遭裁判官拒絕。

李龍基未有上庭

李龍基昨向傳媒透露，他現身處廣州拍攝工作，但會找律師謝偉俊處理。謝今未有到庭，由謝一名姓江的律師同事代表王。江律師離開法院時指，謝因忙於其他事務而未能親身到庭，但江稱不便回應王青霞的精神狀態。

控罪指王涉在學歷上作虛假陳述

王被控取得入境證而作出虚假陳述，及使用虛假文書罪，指她於2019年10月23日，在申請入境證時作虛假陳述，即聲稱在萊頓大學獲頒發工程學碩士學位，和使用三份虛假的Pacific States Aviation的畢業證書。

涉逾期居留逾3年

至於違反逗留條件和向入境事務主任作虛假陳述罪，指她於2023年3月26日，違反只可留港至2020年2月9日的逗留條件。她亦涉及同日，向入境事務主任作虛假陳述，即她於3月26日前數天才從內地經港珠澳大橋入境。

涉使用假畢業證書副本

另一項違反逗留條件罪和管有虛假文書罪，指她於2024年2月17日，違反只可留港至2023年4月24日的逗留條件，以及管有三份虛假、看似由Pacific States Aviation發出畢業證書副本。

+ 3

案件編號：STCC688/2024