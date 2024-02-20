歐盟在稅務合作事宜觀察名單剔除香港　許正宇：欣悉歐盟肯定港府

香港政府今晚（20日）表示，歡迎歐盟把香港從其稅務合作事宜觀察名單中剔除，肯定香港在確保外地收入豁免徵稅機制，完全符合歐盟相關規定方面的工作。財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港會繼續符合國際稅務標準，有信心香港將繼續保持便利營商的環境，並鞏固國際金融和商貿中心的地位。



許正宇表示，香港作為國際金融中心，一直支持國際稅務合作以打擊跨境避稅。（資料圖片）

許正宇表示，香港作為國際金融中心，一直支持國際稅務合作以打擊跨境避稅，經優化的外地收入豁免徵稅機制已於今年生效。他表示，欣悉歐盟肯定港府在這方面的工作，並已將香港從觀察名單中剔除，香港會繼續符合國際稅務標準，同時維護香港的稅務競爭力。

他續指，政府將不斷推動落實新的政策措施，為市場可持續發展增添新動能，有信心香港將繼續保持便利營商的環境，並鞏固國際金融和商貿中心的地位。

因應歐盟在2021年把香港列入觀察名單，港府於2023年1月引入新的外地收入豁免徵稅機制，要求跨國企業實體須符合經濟實質要求，才可就在香港收取的外地股息、利息、得自使用知識產權的收入和處置股份或股權權益的收益，獲得稅務豁免。

2022年12月，歐盟公布最新的《外地收入豁免徵稅機制的指引》，明確指明處置收益為外地收入豁免徵稅機制所涵蓋的收入類型，並要求相關納稅人須符合經濟實質要求。觀察名單保留了包括香港在內的正修訂外地收入豁免徵稅機制的稅務管轄區，直至完成所需法例修訂。

就此，港府在去年12月制定了《2023年稅務（修訂）（外地處置收益徵稅）條例》，優化外地收入豁免徵稅機制，擴大外地處置收益所涵蓋的資產範圍，以包括股份或股權權益以外的資產。優化的外地收入豁免徵稅機制已於今年1月1日起生效。