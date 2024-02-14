2024龍年｜許正宇：港經濟重拾增長勢頭　料金融業發展可穩步上揚

財經事務及庫務局局長許正宇今日（14日）出席金銀業貿易場開市儀式時致辭，指香港經濟正重拾增長勢頭，我相信香港的整體市況和金融業發展定能穩步上揚、煥發生機。

他又表示，複雜多變的世界局勢下，香港作為一個國際金融中心，「國際性、綜合性、增長性就更加彰顯」，而香港在不同的經濟周期下，都能夠利用自身金融優勢來服務不同地區和市場，在危機中尋找到新的機遇，縱觀環球形勢，市場預期外圍息率已見頂，加上國家經濟穩步發展，都為金融業發展提供有利環境。

他表示，近期黃金市場興旺，香港亦致力與更多「一帶一路」沿線國家和經濟體合作，他稱，留意到金銀業貿易場亦積極探索將金銀業產品引入「一帶一路」市場。此外，貿易場近年亦着力拓展數碼黃金，以實物黃金配合金融科技的投資產品，為投資者提供更多便利。

他相信，金銀業貿易場將繼續把握新機遇、開發新商品、拓展新客源，同時更好融入國家發展大局。特區政府亦會繼續用好國家的支持，鞏固提升香港作為國際金融中心的顯著優勢，繼續展現靈活變通的韌性，化挑戰為機遇，發掘經濟增長新動能。