許正宇指疫後復蘇未如預期　回應「玩完論」稱香港須自信

財經事務及庫務局局長許正宇今早（18日）在電台節目表示，本港疫後復蘇速度或未如預期中快，但表明這並不代表政府不做事，又指過去政府在旅遊、消費方面下工夫，透過舉辦盛事帶動消費。他都提到，政府會持續推動不同措施，提升本港金融業競爭力及優勢。



美國經濟學者日前撰文指「香港已玩完（Hong Kong is over）」惹來迴響，許正宇則回應指香港必須有自信，又提到本港金融市場個別產品或板塊、債市等發展均很好，認為本港優勢明顯。



有經濟學家撰文指「香港已玩完」，許正宇在電台節目中回應指香港必須有自信。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇在電台節目指，去年本港全年經濟按年增長3.2%，稱疫情後香港復蘇的速度或未如預期中快，且新一年會繼續受高息和地緣政治影響。他續指，這並不代表政府不做事，當局過去在旅遊、消費方面下工夫，包括透過舉辦盛事帶動消費，例如上月舉行的亞洲金融論壇。

他表示，金融是要服務經濟，當局正逐步落實股票市場流動性專責小組的不同建議，冀提升金融業競爭力及優勢。他又提到，今年是「互聯互通」10周年、大灣區規劃公佈5周年，當局可趁此時機檢視有何措施需要推進。

摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）早前撰文指「香港已玩完（Hong Kong is over）」。（Getty Images）

提到外界對股市波動有疑慮，摩根士丹利前亞洲區主席、現任耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）早前更撰文指「香港已玩完（Hong Kong is over）」，許正宇回應指香港必須有自信，又提到本港金融市場個別產品或板塊、債市等發展均很好，認為本港優勢明顯。

許正宇也提到綠色金融發展，認為全球綠色轉型趨勢，會帶來融資機遇，期望香港未來能參與一帶一路的減碳減排項目，又透露當局正與監管機構商討發展綠色披露的路線圖，希望與國際接軌。