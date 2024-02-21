啟德地盤意外｜工會料或連牆器大幅被拆致棚架倒塌　質疑監管不力

啟德私人住宅「澐璟」地盤周二（20日）發生塌棚架意外，兩死三傷。建造業總工會安全顧問李光昇今（21日）估計，用作鞏固棚架、俗稱「拉掹」的連牆器或因阻礙玻璃安裝工程被人拆除，又指涉事棚架料至少有10多組連牆器，每組可承受一噸重力，「應該解得好多、甩得七七八八……你貪方便我又貪方便咁。」工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦引述業界指，棚架或有被鎅過，失去部份穩固點，質疑上周巡查是否足夠深入。



李光昇今早在港台訪問指，涉事棚架是向外反出來倒塌，估計是用作支撐及固定棚架、俗稱「拉掹」的連牆器失效導致，因若是承托的狗臂架出現問題，棚架會向下倒塌。

他說，連牆器一般是在牆上以鑽洞方式安裝繩索或鐵線，再綁住棚架竹支固定，一般每4米的棚架需要一組連牆器，涉事棚架約15米乘8米，預計垂直連水平要安裝至少10多組連牆器，而每組連牆器可承受一噸重力，以棚架每平方米約200至300磅計算，連帶在上面的工人重量，「成個跌得落嚟，估計外牆上面啲拉掹甩得七七八八。」

李表示，有機會是工程初期設計配合不夠，令連牆器阻礙玻璃窗安裝工程，有人將連牆器拆開、甚正鋸斷，料屬一連串失誤導致。他質疑年初五檢查棚架時是否有認真檢視，或檢查時發現冇問題，其後再有人拆除連牆器。

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工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則表示，昨日到聯合醫院接觸兩名死者家屬，家屬情緒激動，甚至有家屬在國內搭飛機趕赴醫院見死者最後一面。

蕭指，涉事棚架是懸空式棚架，面積較大，有別於一般較輕巧的棚架，又引述業界稱，棚架或有機會被鎅過，失去部份穩固點，質疑地盤安全監管不力，「所有意外都是意料之內，事前評估是應想到咩情況會塌。」

勞工界立法會議員梁子穎亦指昨日已赴現場及醫院看望傷者，了解到兩名地面受傷工人屬輕傷，分別手及腳部受傷要打石膏，並須留院；至於從高空墮下的工人則正在深切治療部留醫，雖然清醒但頸椎及雙腳受傷，暫時不能動彈。

梁指需檢視現時棚架設計，是否有安裝狗臂架加固等，未來工人在外牆工作規管及培訓應加強，亦冀勞工處更新棚架工作指引時，可加強監管及培訓指引。