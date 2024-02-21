財政預算案｜施永青解若不撤辣的「政治後果」：下屆特首選唔到你

財政預算案2024下周三（28日）發表，中原集團創辦人施永青周二（20日）在新春記招表示港府若不撤辣，社會將要面對資產大量蒸發風險，消費意欲及投資能力都被破壞，當中各種「政治後果」不是政府可以承擔。



施永青今日（21日）在電台節目再稱，現時樓價下跌是整個社會判斷，強調房地產不健康會影響經濟民生，要求撤辣而非減辣，又稱若不撤辣問責官員都要承受政治後果，「下任特首唔搵你做財政司司長，或者下屆特首都選唔到你做咪就係政治後果。」



中原地產創辦人施永青。（資料圖片）

施永青今在電台節目表示，房地產不健康不只影響業界，更會影響社會經濟民生，過去兩、三年樓市交投是30年來最低，有能力買樓的人不夠膽買樓，發展商或不願起樓，長遠影響私樓供應，小業主也無法套現，影響消費及投資能力。

形容過去兩三年樓市交投三十年最低 施永青：撤辣非減辣

他指出，美國量化寬鬆是因市場資金過盛，因而要推辣招，但香港市場資金不足，不應阻攔資金入注，強調現時樓價下跌並非個人判斷，是整個社會的判斷，認為應撤辣非減辣。

施更說，若無撤辣，相信問責官員要承受政治後果，「做錯判斷令社會變成咁咪問責，下任特首唔搵你做財政司司長，或下屆特首都選唔到你做咪政治後果」，又提到上次23條立法導致50萬人上街示威，並非全部政治因素，當時樓價亦跌。

政府下星期公布財政預算案。

不過，他指預料財政預算案只會先減辣而非撤辣，因上一份施政報告才推「先免後徵」減辣措施，「𠵱家免哂咪唔洗後徵，證明當時推錯？」

施永青重申，不夠膽說撤辣後會有什麼正面影響，但政府須做判斷，將不合時宜、不恰當的政策撤走，將資金引流，「醫生診症連你咩病都睇錯，開藥病人唔夠膽食啦！」

《am730》賣盤「十劃未有一撇」

有指施永青旗下免費報《am730》正進行賣盤交易，施永青強調無放盤也無意出售，只是有人問價，若價錢恰當會考慮，並會視乎對方是否適合人選，指現時「十劃未有一撇」，「我當佢冇㗎喇，我做開deal（交易），三爬兩撥都成咗啦，越拖得耐越唔成，係結婚就一早結，長期拍拖我都驚。」