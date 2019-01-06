【財政預算案】陳茂波：置業難無意「減辣」　研助首期不足上車客

2019至2020年度《財政預算案》將於2月27日發表。財政司司長陳茂波今日（6日）在網誌中重申，目前本港市民仍面對置業難的問題，特區政府無意放寬「額外印花稅」（SSD）、「雙倍印花稅」（DSD）及「買家印花稅」（BSD）三項「樓市辣招」。但他重申，在不致令樓市「火上加油」、不影響銀行體系風險的前提下，研究為有能力供款但首期不足的上車客，尋求解決方案。

陳茂波出席港台節目《眾言堂》，與市民討論《財政預算案》。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波以「減辣？」為題撰寫網誌，指政府先後推出多項「樓市辣招」，相關措施發揮不同作用，政策目標亦不盡相同，因此考慮訴求時，必須將其性質區分，不能一概而論。

對於按揭比例收緊，導致部分市民即使有能力供款，卻因首期不足而未能置業，陳茂波表示理解；又說，在不致令樓市「火上加油」、不影響銀行體系風險的前提下，研究為有能力供款但首期不足的上車客，尋求解決方案；而相關做法還能讓買家有更多機會，在二手市場選購單位。

陳茂波說，政府會綜合考慮四項因素，但不宜訂出硬性時限或指標，而是持續評估，尋求合適的時機。

四項因素包括：樓價下跌的幅度與速度，包括同區一手樓與二手樓之間的樓價差距變化；成交量，包括一手樓及二手樓市的銷情；未來住宅樓宇的供應量，當中包括落成量、發展商手頭可隨時開售單位的數量，以及短中期的潛在供應量；整體經濟情況與展望，除了看本港經濟及就業情況、利率走勢及市場資金量，還須注意外圍經濟環境。