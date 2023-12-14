精進工程釘牌｜油塘冧工字鐵奪命事故　屋宇署控兩承建商等共4罪

精進工程釘牌｜興聯集團旗下「精進系」被揭涉及多宗奪命工業意外，當中「精進建築工程有限公司」（精進工程）早前已被政府釘牌。屋宇署今日（14日）表示，已完成調查精進工程去年油塘地盤工字鐵下塌奪命事故，並已按照《建築物條例》向涉事的兩間公司和兩名個別人士，合共提出4項檢控，案件將於明年1月16日聆訊。

另外，勞工處亦已完成該工業事故的調查，根據《工廠及工業經營條例》向承建商及分判商提出檢控，案件將於明年1月11日提堂。



▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



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屋宇署表示，油塘工業事故發生在去年12月14日，在油塘東源街一個建築地盤有工字鐵下塌，導致一名工人不治。

當局指，涉事工字鐵為臨時側向承托的一部分，用以支撐挖掘及建造地庫工程。在地庫結構完工後，該臨時側向承托，包括有關工字鐵會被移除。屋宇署調查結果顯示，在移除有關工字鐵期間，有關承建商、分判商和與該事件直接有關的個別人士未有提供足夠預防措施，導致有關工字鐵下塌及死亡事故。

屋宇署指，根據調查結果及經徵詢律政司意見後，已按照《建築物條例》向與該等工程直接有關的承建商，以及與該事件直接有關的分判商／個別人士，提出共4項檢控，合共涉及2間公司和2名個別人士；觀塘裁判法院已發出傳票，有關聆訊定於明年1月16日進行。

另外，勞工處亦已於今年6月完成調查，並根據《工廠及工業經營條例》向相關持責者（包括有關承建商及分判商）提出檢控。案件將會在明年1月11日提堂。

屋宇署發言再次提醒承建商及相關建築工程人士，必須按照《建築物條例》及其附屬法例、《地盤監督作業守則》妥善監督建築工程，確保工程進行時建築物及公眾安全。

根據《建築物條例》，與任何建築工程直接有關的人，如進行或已進行該等工程，或授權或准許或已授權或已准許進行該等工程，而工程進行方式導致任何人受傷或任何財產損毀，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬元及監禁3年。

另外，屋宇署已於10月18日拒絕涉事的精進建築工程有限公司的註冊續期申請，並於11月16日將之從「一般建築承建商名冊」中除名，由同日起該承建商不得進行任何建築工程。