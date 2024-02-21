康文署被指龍獅節舉行前一周才批場地 署方澄清：申請人遲交文件
撰文：鄧宇詩
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身兼香港龍獅節籌委會召集人的立法會議員顏汶羽批評，2024香港龍獅節申請場地進度太慢，康文署於活動舉行前一周才正式批出。康文署今日（21日）發稿回應表示，申請人在去年10月17日提交申請，其後辦事處多次提醒申請人須提交活動詳細資料以作審批，惟申請人一直未能提交使用場地的重要資料，直至去年12月28日才將所需的相關資料交予辦事處，辦事處審視後翌日發出許可信。
2024香港龍獅節已於元旦日舉行，顏汶羽早前批評，康文署在活動舉行前一周獲出場地申請。他表示，當日有兩條龍要由星光大道進入文化中心，又必須確保旅客及市民有路可行，故申請局部封閉星光大道，然而場地申請拖延至去年12月下旬仍未獲批，直至與相關部門再商討，相隔兩日才獲批准，形容時間實在太緊迫。
康文署：12月3次提醒申請人提交活動詳細資料
康文署今日回應表示，申請人即香港龍獅節籌備委員會在去年10月17日去信康文署油尖旺區康樂事務辦事處，於今年1月1日使用星光大道舉辦活動。
辦事處指，之後多次提醒申請人須提交活動詳細資料以作審批，如活動場地的布置圖和人流控制措施等，惟申請人一直未能提交使用場地的重要資料。辦事處表示，去年12月3次向申請人發出書面提醒後，申請人最終於12月28日將所需相關資料交予辦事處。辦事處審視有關資料，翌日即發出許可信。
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