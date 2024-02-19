新年內地客旺丁不旺財　飲食業：今年兩三個人一人一個菠蘿包打卡

全面通關後首個農曆新年長假期吸引125.5萬名內地旅客訪港，超出2018年水平。稻苗飲食專業學會會長徐今日（19日）在商台節目上表示，今個新年生意比去年農曆新年反下跌約15％。



他指現時內地旅客來港消費力低，精明消費，「嚟到香港未必過夜，消費力低，甚至乎兩三個人一人一個菠蘿包、一杯飲品，打張卡影過相，咁就當消費過。」



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徐汶緯：新年生意只跌15%屬「不幸中之大幸」

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日在商台節目上表示，今年是首個無限制通關的農曆新年，原預計有大量市民外遊，令生意額比去年下跌二三成，但現時只比去年下跌15％，屬「不幸中之大幸」。

以前內地旅客會叫一整枱食物 嘆今消費力低

徐汶緯表示，今年初一、初二不少內地旅客來港，但他們傾向「精明消費」，早在網上做好攻略看要食甚麼，去甚麼地方，「嚟到香港未必過夜，消費力低，甚至乎兩三個人一人一個菠蘿包、一杯飲品，打張卡影過相，咁就當消費過。」他指，以前內地旅客會叫一整枱的食物，「一個小菜、一個粉麪、菠蘿包、西多士，每樣試啲，體驗咩叫冰室茶餐廳。」

他表示，甚至有旅客問前線員工如何去下一個景點時，員工教他們如果乘搭公共交通工具，但旅遊客回應稱只想步行到目的地，以體驗香港生活。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日在電台節目上表示，今年是首個無限制通關的農曆新年，原預計會有大量市民外遊，令生意額下跌2至3成。（何柏佳攝）

內地客消費能力大跌 人均低至$50

徐汶緯形容以往內地旅客的消費能力與現時相比為「天與地」。他舉例指，以前顧客人均消費為150元至200元，現時只有50元至100元。

他又指，香港現時沒有旅遊特色主題，以往香港為譽為「美食天堂」、「購物天堂」，但週邊多個國家已經做到，「我哋點樣搵到另一個天堂出嚟？」

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