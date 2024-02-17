農曆新年｜陳國基：正與內地商討　研究開放更多自由行城市數目

政府在農曆新年期間作出特別通關安排，包括延長部分口岸的開放時間。政務司司長陳國基今日（17日）在電台節目中表示，農曆新年期間出入境約392萬人次，訪港內地旅客約有65萬人，對比疫情前、2018年有輕微增長。



被問關口日後是否要24小時開放，陳國基表示，不能每日做，要視乎需要，例如大時大節亦會與內地商討延長口岸安排，否則兩邊關口沒有接駁的交通工具，亦會令市民無法回家。他續指，正與內地商討，研究如何增加更多自由行城市數目，形容自己很心急，希望盡快落實。



陳國基（黃浩謙攝/資料圖片）

陳國基在電台節目表示，農曆新年訪港旅客約為74萬人，其中內地旅客佔65萬人。對於有指內地旅客沒有留港消費，陳指，疫情前旅客平均留港3.1晚，2023年第四季上升至3.4晚；農曆新年期間香港酒店入住率約90%，反映過夜旅客有所增長。

陳國基：做旅客生意 唔只係歡迎廣東道買名牌手袋旅客

陳國基指，會歡迎不同類型的旅客，「我成日覺得做旅客嘅生意，唔一定剩係歡迎每次嚟廣東道買名牌手袋嘅旅客，而係每個旅客，可能一啲基層啲嘅遊客，歡迎佢哋睇吓香港。有啲人嚟去大酒店食大餐，有啲去茶餐廳試地道美食，我覺得都係歡迎嘅。」

至於有意見希望放寬「一簽多行」措施至更多內地城市，陳國基指，目前有49個城市的居民可自由行來港，歡迎開放至更多城市。他形容自己很心急，希望盡快落實，但並非香港單方面可以決定，正與內地商討如何增加城市數目，亦研究「一簽多行」措施。