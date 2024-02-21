新冠XBB疫苗｜JN.1成主流　合資格組別擴至「零針」非高風險人士

衞生署指新冠病毒變異病株JN.1已成為本港主流病毒株，XBB變異株信使核糖核酸新冠疫苗可提供加強保護，衞生防護中心轄下兩個委員會暫擬共識建議，合資格打此疫苗的組別，擴展至「零針」非高風險人士。



合資格打XBB變異株信使核糖核酸新冠疫苗的組別，擴展至「零針」非高風險人士。（資料圖片/盧翊銘攝）

衞生署表示，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨日（20日）進行會議，聯合科學委員會檢視了最新科學實證，得悉現有供應的所有新冠疫苗（包括滅活及信使核糖核酸疫苗）能減低重症和死亡的風險；專家亦得悉早期科研結果顯示，XBB變異株信使核糖核酸新冠疫苗可針對已成為本港主流病毒株的JN.1提供加強保護。

在供應充足的前提下，考慮到有關疫苗能提供加強保護，建議擴展XBB變異株信使核糖核酸疫苗，不只限於高風險優先組別人士作為初始劑次和加強劑．非高風險優先組別人士，如健康成人，也可選此作為初始劑次，即「零針」人士可選打XBB疫苗，而此類人士無須接種加強劑。市民仍可按個人意願選擇接種其他現有供應的新冠疫苗（包括滅活及信使核糖核酸疫苗）作為初始劑次和加強劑。

至於高風險優先組別人士及接種加強劑的時間，聯合科學委員會認為今年可沿用早前的建議，高風險優先組別人士即年屆50歲或以上包括居於院舍的長者、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人、孕婦、醫護人員，無論以往曾接種多少劑數的疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病（以較後者為準）至少六個月後接種額外一針的加強劑以加強保護。