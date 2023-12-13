新冠XBB疫苗｜65歲以上今起可預約　不可「揀針」【附預約連結】

港府先後購入兩款針對XBB.1.5新冠病毒變異株的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，即復必泰及莫德納（Moderna）兩款，年滿65歲長者今早（13日）9時起可於政府網上平台，預約明日（14日）起接種XBB疫苗，以完成接種初始劑次或額外加強劑，醫管局指定專科門診診所及衞生署指定長者健康中心，明起亦會為到診病人及會員提供XBB疫苗接種。



2019冠狀病毒病疫苗接種計劃 - 預約系統

年滿65歲長者12月13日早上9時起可於政府網上平台，預約12月14日起接種XBB疫苗，以完成接種初始劑次或額外加強劑。（資料圖片/盧翊銘攝）

高風險優先組別：

按照衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會建議，高風險優先組別的人士為：

．年屆50歲或以上包括居於院舍的長者

．18至49歲有長期病患的成年人

．六個月大或以上免疫力弱的人士

．孕婦

．醫護人員

當局指，無論以往已接種多少劑新冠疫苗，若距離接種上一劑新冠疫苗或感染2019冠狀病毒病康復後已超過六個月，可免費接種額外的加強劑。

至於首批XBB變異株信使核糖核酸疫苗將優先提供予較高風險人士，即居於院舍成年人士及65歲或以上長者。

第一階段接種安排：

12月13日上午9時起，65歲或以上長者可於（政府網上預約平台）預約於12月14日起到私家診所新冠疫苗接種站或醫管局轄下的指定普通科門診診所，接種XBB變異株信使核糖核酸疫苗，以完成初始劑次或額外加強劑。

醫管局轄下的指定專科門診診所及衞生署轄下的指定長者健康中心亦會於12月14日起分別為到診的病人及會員提供XBB變異株信使核糖核酸疫苗。

第二階段接種安排：

第二階段將擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。港府稱會密切留意XBB疫苗的需求，適時開展第二階段。