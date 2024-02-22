買家購內地住宅變寫字樓　指證監監管不力求覆核　官押後裁決

女買家聲稱購入內地地產商富力集團於珠海橫琴的項目，富力優派廣場時，受在港樓盤廣告誤導，以為該樓盤是住宅，購入後才知是商用寫字樓。她指富力在港上市，認為證監會失當，早前申請司法覆核，要求法庭頒令證監會主席失職。高等法院法官今（22日）處理其司法覆核許可申請，代表女買家的兄長代表出庭時強調，現任特首鼓勵港人置業，而是次覆核亦影響約千名買家，要求法庭批出許可，違答辯方卻指申請已逾時不應受理。法官稱會在三周內以書面頒布裁決。



申請人盧肖娟，建議答辯人為證監會主席雷添良。由於申請人不適，由其兄長代為陳詞。

申請人盧肖娟稱被誤導，購入珠海富力優派廣場時以為是住宅。

申請人的兄長透露，盧於2018年投資涉案樓盤的單位，由他出資並贈予盧。富力當時在港登廣告，稱樓盤單位可自住，並保證有8個百分比的投資回報。惟至2021年時，他們才知悉樓盤單位只可作辦公室用途。兄長續指，根據相關法例，證監會需監管上市公司的運作。惟證監會未有監管在港上市的富力。即使他們向證監會投訴，對方仍沒有執法。

答辯人的代表大律師指，根據兄長的說法，他們於2021年才知悉樓盤只可作辦公室用途，惟他們至去年8月才申請司法覆核，認為盧逾時申請，法庭不應受理。

兄長回覆時稱，現任與過去兩任特首都鼓勵港人在大灣區置業，置業屬投資，有不少人都會購買兩物業，分別用作自住和收租之用。

案件編號：HCAL 1373/2023