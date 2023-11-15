富力地產被執行逾12.5億　累計被執行金額超104億

天眼查App顯示，富力地產（HK.02777）及旗下上海富力房地產開發有限公司、上海啟富房地產開發有限公司近日新增一則被執行人信息，執行標的12.5億餘元（人民幣．下同），涉及金融借款合同糾紛，執行法院為上海金融法院。



廣州富力地產股份有限公司成立於1994年8月，2005年7月在港股上市，法定代表人為李思廉，注冊資本約37.52億人民幣。

風險信息顯示，目前，該公司存在40餘條被執行人信息，被執行總金額超104億元，此外，該公司還存在限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。

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富力地產近期負面消息不斷，據早前報道，其涉嫌虛假宣傳，將原本不可住人的辦公室，宣傳成可以住人的公寓，誤導買家可以「商住兩用」。買家認為富力地產及美聯物業的樓盤廣告有訛騙之嫌，又指證監會行為失當，未有履行其監察上市公司的責任，導致買家受損。

一眾苦主8月9日入稟高等法院，就證監會監管不力一事申請司法覆核，要求法庭頒令證監會主席失職，及向買家作出賠償。

另一方面，7月，富力聯合創辦人張力承認賄賂美國三藩市負責管理建築官員，以取得建築項目批文，並與美國檢察官達成協議。張力不會面臨刑事檢控。8月，富力指出因資金緊張，導致商業票據逾期。