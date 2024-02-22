HKTVmall遭洗版追數｜王維基FB回應：集團有10億現金和流動資產

香港科技探索 （1137） 旗下香港網購平台HKTVmall社交平台專頁，突然出現大量疑似追數留言，矛頭直指HKTVmall未有依期結付2024年1月貨款予商戶，但卻強迫商家要出貨，揚言要「王維基找貨數」。HKTVmall創辦人王維基2月22日親自透過Facebook回應，稱集團年中公佈的財務報表，有10億現金和流動資產。



王維基透過資訊科技商會榮譽會長方保僑的Facebook，了解商戶問題， 有留言者稱2月未獲發貨款數，認識10多家商戶均有相同問題 。該留言商戶稱，「每次問找數都又話我哋銀行帳戶錯誤，又要更新資料，再度追問之下，銀行又話接受咗喇⋯⋯」

王維基隨即向其索取商戶編號，稱會向公司了解。 他表示，多數是因為商戶銀行戶口的資料出現問題，與公司系統記錄有出入所致。

針對有留言稱「大家都驚餐懵」，王維基回應說：「驚？我們年中公佈的財務報表，有10億現金和流動資產。」

圖片來源：HKTVmall

留言「商戶」被質疑假帳號

HKTVmall 近日出現洗版式留言，大多數自稱商戶，表示截至2月20日後，HKTVmall仍然未結付2024年1月貨款。留言又指，HKTVmall搶錢，稱不但不停地修改合約條款，用灰色又合法的方式去令到商戶被自行續約。不過，有網民揭相關帳號頭像大多是從Twitter及微博等平台偷相，且留言又一模一樣，被質疑是假帳號。

HKTVmall：財務穩健及依約發款

HKTVmall發言人同日回應指消息純屬謠言，不是事實，稱集團財務狀況穩健，並根據合約發出貨款。由於每間商戶收取貨款的次數不同，因此合約列明於發放週期報表後會發出貨款。每月最後一天為截數日，財務部一般於截數日後10至15個工作天內，經電郵發放週期報表及貨款予商戶。翻查紀錄，以上結算和發放貨款，以及續約安排已實行一段時間，並不是新增安排。

另就續約方面，合約列明商戶如果終止合約，須於合約終止期前三個月提出申請。商戶加入HKTVmall的第一年，我們會於合約終止期三個月之前發送通知，提醒商戶有關續約的安排；而第二年合約則會自動續約。