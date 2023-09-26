香港珠海學院換校徽　學生總數突破1500人　最快2026年申升格大學

香港珠海學院今日（26日）舉行再出發啟動典禮及新校徽揭幕儀式，校長陳致表示，本學年本科一年級新生有約130名學生，學校總人數超過1,500人，重申爭取最快2026年申請升格私立大學。他續指，近年內地文憑試學生增加，校方會調整收生策略，除加入內地高考統一招生，亦經內地教育機構招收內地港籍學生，以開拓更多生源。



本學年全校人數達1500人

自資院校要升格私立大學，其中一個條件是連續兩個學年，修讀學位課程的學生人數最少達到1,500人。香港珠海學院校長陳致表示，新學年本科一年級新生有約130人，學生總人數包括本科生及碩士生，則有約1,510人，即升格大學的首年收生要求達標，對爭取成為私立大學有信心，「只是早一年晚一年、早兩年晚兩年的問題。」

內地DSE生增加 加入高考統招經內地機構招生

目前只有三所自資院校可獲放寬內地生限額由10%至20%，陳致指，由於內地生佔比不得超過總學生人數一成，所有學院有約不多於一百多名的內地生。他指，正與相關部門商討但認為放寬限額是大勢所趨，本地文憑試生正逐年減少是殘酷現實，反觀內地文憑試生越來越多，如果維持嚴格的招生限制，是嚴重浪費教育資源。

珠海學院聚焦北上招生，他指，計劃調整招生方式，例如招收本地生時，亦包括身處內地、擁有香港籍的文憑試課程的學生。他表示，珠海學院除今年首次加入高考統一招生，亦與內地開辦文憑試課程的教育機構密切合作，通過機構招收在內地文憑試生。

新增犯罪學等科目吸引本地生

他透露，未來學院會改善本科和碩士課程，增添新的學科範疇，例如犯罪學等，以吸引本地生入讀。他介紹，院方已申報開設 11 個碩士和博士課程，包括漢語作為第二語言教學文學碩士、文化遺產文學碩士、犯罪學及刑事司法（榮譽）文學士、文化創意研究文學碩士、當代項目管理理學碩士、商務智能與供應鏈管理理學碩士、城市研究碩士、工商管理（國際會計）碩士、策略營銷傳訊文學碩士、國學哲學碩士以及國學哲學博士。

新聞系收生由數人增至約20人 將設研究型碩士博士課程

珠海學院的「皇牌」新聞及傳播學系，疫情下曾出現收生危機，兩個課程於2020年曾罕有錄得零收生。他透露，去年新聞課程收生人數僅約2至3名，不過今年收生情況大有改善，有近20名學生，其中內地生佔比約4成。

他表示，學院將設立研究型的碩士博士課程，期望日後成為一所文、理、工、商並重的大學，為香港高水準教育發展作出新的更大的貢獻。

新校徽「智慧之珠」 隱現三色海浪上

「香港珠海學院」前稱珠海學院，於2021年獲內地廈門教育集團注資救亡，去年底易名，新學年更換新校徽。校方今日舉行啟動禮，希望新校徽帶來新形象。校方指，校徽中的「智慧之珠」，隱現在由銀灰色、綠色和藍色構成的海浪之上。三色海浪分別代表「誠信」、「知識」、「智慧」/「海洋」/「世界」，與校訓對學生的期許「追求知識，凝聚智慧之珠，誠信品格，通達五湖四海」相呼應。