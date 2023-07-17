DSE2023｜珠海學院增設專項獎學金　12分免學費15分更獲生活補助

文憑試（DSE）成績即將在本周三（19日）公布，香港珠海學院今曰（17日）公布該校新課程、新人事任命及香港收生新策略。

為吸引本地學生報讀，珠海學院增設專項獎學金，DSE考生只要達到「33222」12分要求即可獲相等於學年學費全免的政府資助，達15分及以上更可額外得到生活補助。



針對本地招生，珠海學院採取了雙向宣傳、整合學校資源、鞏固和擴大生源校等新策略。而為吸引本地學生報讀，更增設專項獎學金，本地學生 DSE 達到12分（33222）入讀香港珠海學院，專項獎學金加政府資助，相當於學年學費全免，若達到 15 分及以上，則相當於學年學費全免之外另獲生活補助，分數愈高所獲金額愈高。

今年啟動內地高考統招

珠海學院亦多次拜訪不同地區多所中學，介紹學院優勢和特色，讓學生對香港珠海學院有更深刻認識。校長陳致表示，珠海學院已獲批准自2023年啟動內地高考統招，今年 9 月將迎來第一批新生100人，加上碩士課程，屆時在校生總人數將超過 1500 人。未來數年，將是珠海學院與內地聯動，大踏步向前的新契機，他形容2023年，註定是該學院「涅槃重生的元年」。

陳致表示，作為唯一一所具備兩岸三地背景的香港高等教育學校，以「求智珠、通四海」為志業，為香港社會持續提供優質教育。他提到近年由於地域環境和政策因素，香港珠海學院的發展遇到了重大挑戰，但隨廈門國貿教育正式控股學院，將危機轉化為機遇，珠海學院將持續拓寬和深化與國內、國際大學合作，拓展學生的國際交流和實習機會。

新聘19位專家任教

陳致又指，將對管理架構進行重新構建，強調團隊合作和激勵創新的領導風格，希望藉此提高成員間的協作互動，令學院更好地適應不斷變化的教育環境。在師資方面校方新聘了19位在新聞傳播、人文與社會科學、工商管理、土木工程與建築等領域博士專家任教，未來將以全球化視野的教學新方略，引導學生在知識的海洋向更縱深的維度延伸。