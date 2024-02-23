擴大自由行｜下月增西安青島　特首：屬高消費旅客　助提振經濟

內地今日（23日）公布，國務院批准下月6日起，西安和青島戶籍居民申請個人遊簽注赴香港、澳門，每次可在港澳逗留不超過七天。特首李家超下午約三時半於政總會見記者，稱感謝中央積極回應特區政府的訴求，新措施反映國家主席習近平對香港的關心和支持，特別是對本港經濟發展。他續指，西安和青島有千萬人口，每年有萬億本地生產總值，擁有高收入、高消費的消費群，相信對提振經濟有作用。

至於未來會否再增加更多自由行城市、擴大「一簽多行」，他指，相信相關措施會陸續有來，但希望按步就班，如有新安排，將會向外公布。



特首李家超下午約三時半於政總會見記者，稱感謝中央積極回應特區政府的訴求，新措施反映國家主席習近平對香港的關心和支持。（梁鵬威攝）

特首：中央回應政府建議 反映習主席關心香港經濟發展

本港俗稱自由行的「個人遊」計劃，將新增西安和青島兩個城市，令參與計劃的內地城市總數增至51個。特首李家超表示，新安排顯示國家主席習近平對香港的關心和支持，特別是對本港經濟發展。他指，政府向中央提供了不少改善經濟及民生的建議，感謝中央積極回應政府建議。

李家超指，兩個城市有千萬人口，每年有萬億本地生產總值（GDP），擁有高收入、高消費的消費群，對本港開拓高增值過夜旅客方面有幫助，對提振經濟有作用。他指，根據2023年數據，青島有1,034萬人口、每年GDP為15,760億人民幣，GDP按年上升5.9%；而西安則有1,300萬人口、每年GDP為12,010億人民幣，較按年上升5.2%。

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會否再增加自由行城市、擴一簽多行？ 李家超冀按步就班

被問到未來會否再增加更多自由行城市、擴大「一簽多行」，李家超指，中央政府有聆聽市民訴求，與港府亦有很好的溝通，「惟部分措施可能早點，部分措施則會因應需時研究遲點。」，相信相關措施會陸續有來，但希望按步就班，如有新安排，將會向外公布。

今次擴大自由行，亦是旅遊業界、零售及酒店業界過往的要求。至於本港接待旅客的承載力方面，他指，本港在不同領域有發展，如酒店和旅館在過去幾年多增加6%、增加至目前約十萬間，本港亦在不同方面引入勞工配合。

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夏寶龍訪港考察 李家超：調研組非常重視今次考察

另外，李家超表示，歡迎夏寶龍率領調研工作，調研組包括5位港澳辦副主任的3位，亦包括10位局長中的5位，考察時間有七日，較上次長，反映非常重視今次考察。李家超指，考察在新年舉行，有「一年之計在於春」的寓意，展示中央對香港未來一年的部署。他續指，夏寶龍昨日到港後，向他轉達習主席對香港市民的問候和關心，他亦代表市民衷心感謝。