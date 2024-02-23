擴大自由行．一簽多行｜業界稱有能力接更多旅客　冀增旅客免稅額

消息指港府向中央爭取更多內地旅客來港獲積極回應，喜訊預料包括擴大自由行，亦會研究恢復深圳居民「一簽多行」。香港旅遊及酒店業界今早（23日）在電台節目表示，香港酒店、交通等方面均有足夠能力接待更多旅客，希望港府同時爭取一簽多行適用廣東全省，便利兩地人民往來也對零售、飲食業也有幫助。業界也期望港府可以提高旅客的免稅額，以吸引他們在港購物，又指「（免稅額）愈多愈好。」



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徐英偉：內地很多二、三線城市有很高消費力

香港酒店業聯會總幹事徐英偉表示，如擴大自由行，香港可以分階段來做，現時很多內地二、三線城市有很高消費力，且不少人都很想來港旅遊，若然從旅客過夜不過夜的角度去想，開放一些一小時生活圈以外城市更好。

他續指，留意到農曆新年期間，有些旅客在前往其他國家旅遊前也會訪港，認為可以配合其他國家免簽安排，做到「一途多站」。同時，香港也要與周邊城市串連，做好規劃，做好灣區旅遊的一途多站，吸引旅客的行程中以香港為「膽」。

倡作灣區旅遊行程的「膽」 建更多類型酒店服務如背包客

被問到香港接待旅客的能力，徐英偉指香港做旅遊是一年365日，又指香港酒店有8.9萬間房，未來也會再有大型酒店落成或開張，連同賓館有10萬間房，相信香港有足夠能力接待旅客。不過，他表明，香港仍要建設更多類型酒店服務，例如背包客、家庭旅客、高端旅遊客人等，認為香港不宜標籤只做哪類旅客，而是甚麼類型的客人都要接待到。

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旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目也表示，香港整體接待能力足夠，其中酒店業界全年無休地做生意，在閒時房間整體供應足夠，剛過去的農曆新年假期也只達九成，仍有運載力，而客人本身也會選擇「錯峰出行」，認為酒店營運能力足夠，有充裕空間。

崔定邦續指，大眾最關心的或是水貨客會否重現、商場能否負荷的問題，但他認為內地人現時在網上已能買到港貨，內地四線城市也有香港著名品牌的分店，他們無必要再來港買港貨，「無咁嘅需要喇。」他又說，香港現時有很多大型商場準備就緒，相信有足夠能力接待旅客。

至於航班承載力，崔定邦引述機管局稱年底可回復2019年疫情前航班水平，一些內地航點會重開，廣深港高鐵運力也很足夠，班次仍有空間增加，還有跨境巴士，認為不需要擔心客人來港的交通。

崔定邦也提到，國內有很多城市有強勁經濟實力，愈多這些內地客來港愈好，除擴大自由行，他稱業界也希望一簽多行可以適用於廣東省全省，並稱「（兩地）唔係好鄰近，我哋基本上痴埋一齊。」又指一簽多行能便利人民往來，對本地零售、飲食業也有幫助。

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香港理工大學酒店及旅遊業管理學院副教授梁堯忠表示，現時旅客來港的平均消費額未必很高，以數量提升能夠補足，支持開放更多自由行城市。他建議，先開放一些未曾來港的城市，同時港府可以考慮找網紅、本地媒體去宣傳打卡點，吸引一些曾來港的人再到訪。

他又指，當港元、美元強勢，香港未必能再用購物吸引旅客到來，港府要思考有沒有更多旅遊資源、找一些新的景點、新的旅遊產品，要多宣傳來港的體驗會與去其他東南亞國家會很不同。他也提出，擔心人手不足的問題，會影響各行業的質素，影響旅客對港觀感。

就旅客的免稅額問題，三人也同意提高免稅額，其中徐英偉稱業界已建議港府將旅客的免稅額由現時5000元人民幣，提高至5萬元；崔定邦則提到，希望港府提高旅客的免稅額至3萬或5萬元的水平，又指「（免稅額）愈多愈好。」