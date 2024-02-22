擴大自由行｜旅議會冀開放偏遠城市　旅客坐長途機會多留港幾天

消息指中央同意擴大自由行來港，有待公布詳情。香港旅遊業議會主席徐王美倫今日（22日）出席香港旅遊博覽會開幕禮後表示，業界歡迎對這些便利旅遊措施，如落實會為香港增加旅遊商機，讓更多旅客來港，可以提振香港經濟。



她認為，如果開放更多自由行城市，包括更多偏遠城市，這些旅客要坐長途飛機來港，自然會在港多留幾天，屆時香港便有機會做更多生意，繼續發展。



香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，作為旅遊業界對便利旅客來港措施的消息表示歡迎。（鄧宇詩攝）

徐王美倫表示，有收到便利旅客來港措施的消息，如果多些旅遊城市受惠於措施，會增加旅遊商機，讓更多旅客來港，可以提振香港經濟。她作為旅遊業界，對這些消息表示歡迎，認為是機會讓旅客了解更香港，從而「說好香港故事」。

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來港的內地旅客現時傾向不過夜，她指如果沒有「人氣」就不會有「財氣」，相信如果可以開放更多自由行城市來港，包括一些較偏遠城市，旅客要坐長途飛機來港，自然會在港多留幾天，屆時香港便有機會做更多生意，繼續發展。

對於不少旅客轉戰澳門，香港有何優勢吸引旅客，她回應指，有很多大灣區城市在通關後有聯繫及對接，覺得要整個灣區旅遊去看，希望可以聯通起來，相信如果串連到多些文化、體育盛事，香港仍有條件吸引世界各地不同旅客。