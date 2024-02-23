西醫涉非禮女護士　事主曾叫被告Daddy或致誤會　上訴得直須重審

西醫關國安被指載年輕女護士外出午膳時，在停車場掃女方的背和臀部，回程時又在車上伸手入護士的裙摸其胸，經審訊被裁定兩項非禮罪成，判囚5個月。關不服提出上訴，指兩人當日曾拖手，護士不但沒有反抗，後來更笑著有叫關做「Daddy」。關爭議護士的舉動，有可能令人誤會她同意其所作的行為。高院法官經考慮後，今(23日)下判辭認為原審裁判官未有充分考慮這方面證供，裁定西醫上訴得直，案件發還另一裁判官重審。



上訴人關國安（62歲），被控於2020年3月14日在尖沙咀海運大廈停車場，和一輛停泊於上列停車場的私家車內，兩度非禮女子X(案發時21歲)。

被告關國安就非禮案上訴得直，案件發還重審。(資料圖片)

事主X曾問被告是否當她是女兒

控方案情指，關駕駛7人車接載X到海港城一同午膳。他們下車後，關在停車場內摸X的背和臀部。X問關：「你當我係你個女？」關回答：「一半一半啦。」X便稱關「daddy」。兩人午膳後，X返回車上，關在車外拉低她的口罩吻X、又將手伸入X的連身裙摸其胸。

曾笑著叫關做Daddy

關的代表律師指，原審裁判官沒有考慮關是否真實相信X同意其行為。在第一次非禮事件後，關拖著X的手，她沒有反抗，反而繼續拖關的手，並前後搖動，並笑著叫關做「daddy」。兩人午膳後，X談及其前途等，關曾問：「你係咪想做我girlfriend？」X未有回應。就第二次非禮事件，X稱她表情驚慌，但當時戴上口罩，關無法看到。

X不置可否或加深關的誤會

律師強調，X在案發時沒有表現不悅，反而做出可令人誤會的行為。而關問「你係咪想做我girlfriend」時，X不置可否，更可能加深關的誤會。

原審官忽略了X或會令人誤解其意

高等法院法官在判辭指，雖然關在原審時並非以「真誠相信」作抗辯理由，但案中有足夠證據，令原審裁判官考慮關是否誤以為X同意其行為，但原審裁判官忽略了此事。因而裁定關上訴得直，撤銷其定罪和判刑，案件發還另一裁判官重審。

案件編號：HCMA382/2021