診所醫生涉非禮女護士　外出吃飯牽手兼摸胸臀　問事主可否當女友

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-03 19:28

五旬診所醫生被指在私家車上非禮一名年輕診所女護士，案件今(3日)在九龍城法院審理，女事主因應考文憑試，其母親出庭講述女兒提及事發經過，指被告當日疑為開解患有抑鬱症的女事主，特別駕車載女事主到尖沙咀午餐，期間被告曾牽女事主的手，又摸女事主的背部至臀部，並曾問女事主可否當其女友。至二人離開時，被告又趁幫女事主繫安全帶時摸其胸，維時約30秒。

被告關國安，被控一項非禮罪，指他於2020年3月14日，在尖沙咀海運大廈停車場及其私家車內猥褻侵犯女子X。

被告關國安否認一項非禮罪。(陳家怡攝)

事主應考文憑試母先作供

事主X在被告關國安的私家診所任職護士，X因今天需要應考中學文憑試而未到庭應訊，並由其母親Y出庭講述她聽到女兒敍述當日的事發經過。事主母稱，根據其女兒所述，被告當日為了開解患抑鬱症的X的情緒，特別駕車載X到尖沙咀海港城午餐。

事主曾問：你係咪當咗我係你個女

惟下車後，被告主動牽X的手，又撫摸她的背部至臀部。X曾問：「你係咪當咗我係你個女？」被告提出可供X修讀進修課程，問X會否願意當他的女朋友，惟X拒絕。

繫安全帶乘機摸胸

事主母稱，根據X所言，X之後登上被告7人車的後座，被告為X繫安全帶，期間有摸其左胸，又彎身伸手入她裙底撫摸X的胸部，為時約30秒。被告見X面有難色、情緒緊張才停止，並載她回家。X其後哭泣，將事發過程告訴媽媽Y，及於晚上約8、9時報警。

辯方指事主X主動牽被告的手

辯方盤問事主母親時，指出是X主動拖被告的手，事主母親表示無可能，並指X連父親的手也不會拖。辯方續指，X要求被告資助其讀書費用，事主母親謂，就算父母無錢，亦不需要被告的錢。辯方又指，X曾以情緒病為由直接向被告請假，事主母反駁說不要因為X患有情緒病而攻擊她。

明天續審。

案件編號：KCCC3023/2020